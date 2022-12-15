小兒科診所5年倒660家！「地方媽媽」霸凌惹禍　醫師賺不到1萬台幣

▲南韓出生率下降，小兒科、婦產科難以再招收到新的住院醫師。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓出生率之低舉世之最，即便政府過去16年以來投入260兆韓元力挽狂瀾，依舊無法幫助提高出生率。結果導致小兒科、婦產科幾近面臨消失危機，不僅5年來多達660間小兒科診所倒閉，開院醫師坦承每月賺不到1萬新台幣，甚至就連全國前5大醫院的小兒科都招收不到新醫師。專家指出，除了出生率低外，地方媽媽論壇也需承擔部分責任。

根據韓媒《朝鮮日報》，小兒青少年科、婦產科長年以來被南韓醫療界視為承擔訴訟風險最高的科別，且社區的開院醫師經常得面臨地方媽媽論壇不當的輿論攻擊，大韓小兒青少年科醫師會長任賢澤（임현택，音譯）表示，「小兒科患者與一般成人患者相比，其進行的檢查與診斷相對刁鑽，且病況更容易急遽惡化。」

大韓小兒青少年科學會法制理事韓美英（한미영，音譯）則表示，「（一旦診斷錯誤），吃上官司的機率更高，因此醫療團隊在治療上往往處於消極態度，造成醫療品質下降。」

▲南韓小兒青少年科難以招募到新的住院醫師。（示意圖／CFP）

地方媽媽論壇在網路上帶頭霸凌不願意配合做廣告的小兒科診所，往往也是導致小兒科診所數量減少的主要因素，許多開院醫師甚至卸下小兒科的招牌、改掛為「一般醫院」。

至於婦產科同樣面臨類似困境，現在許多年輕醫師往往不再願意進入婦產科工作。大韓婦產科醫師會長金在蓮（김재연，音譯）表示，「平均每一年有400名新生兒在分娩過程中死亡，其中能調解成功的案例只有10件，其他則往往進入到訴訟階段。」

根據韓媒《韓國日報》、《Notcut News》，嘉泉大學吉醫院屬於上級綜合醫院，儘管位於首都圈的仁川市，然而小兒青少年科卻因為招收不到住院醫師，導致其決定停止今年12月初至明年2月底的住院治療，就連首爾市內主要上級綜合醫院的小兒科，同樣也無法招募足夠人數的小兒科住院醫師。

三星首爾醫院、首爾峨山醫院、首爾大學醫院、首爾聖母醫院、延世大學塞布蘭斯醫院為南韓「排行前五」（Big 5）的醫院，然而只有預計招募8名小兒科醫師的首爾峨山醫院有10人報名參加，至於預計招募11名醫師的塞布蘭斯醫院，其報名人數甚至掛蛋。

▲南韓小兒青少年科醫療團隊恐面臨世代斷層。（示意圖／CFP）

隨著應徵小兒科住院醫師的人才短缺，導致相關醫療人才面臨「高齡化」，許多即將退休的教授甚至得輪流兼大夜班。

大韓小兒青少年科醫師會長任賢澤表示，其實小兒科醫師能領取到的報酬相當低廉，「一名小兒科開院醫師對我說，他上個月只賺了25萬韓元（約新台幣5862元），那還算是過得不錯的案例，許多硬撐著、欠下大筆債務的醫院最後更被迫倒閉。」

大韓小兒青少年科醫師會指出，小兒青少年科住院醫師的應徵率從新冠疫情爆發前的2019年還有80%，然而疫情擴散以後便跟著驟減，2021年降至38%、今年更只剩下27.5%。

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