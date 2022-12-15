妙齡女回家嚇傻！玄關門鎖竟遭更換　警破門發現閨房躺陌生流浪漢

▲妙齡正妹一回到家發現，住處的電子門鎖竟遭陌生人無端更換。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓近日發生異想天開的離奇怪事！一名原本定居南韓釜山鬧區的年輕妙齡正妹，先前曾旅居海外一段時間，然而日前她回到住處卻發現，玄關大門的門鎖意外遭人替換，於是她向警方報案。警方破門而入後意外目睹，一名蓬頭垢面的中年流浪漢躺在閨房床上，將其以入侵民宅的現行犯逮捕。

根據韓媒《中央日報》，釜山廣域市蓮堤區蓮山洞一處住商混合大樓11月17日上午9時發生一起離譜的事件，一名蓬頭垢面、露宿街頭的40多歲流浪漢叫來了鎖匠替換該戶玄關大門，他向鎖匠聲稱自己「忘了電子鎖密碼」，等到鎖匠替換門鎖結束後，他支付給鎖匠30多萬韓元（約新台幣7、8千元）的費用。

等到隔天（11月18日）上午，年輕妙齡女從國外回到釜山的住處，然而她卻驚覺住處玄關門鎖遭人無端替換，她嚇到趕緊向警方報案，警方獲報出動至現場後立刻破門而入，並在主臥房發現該名流浪漢竟然躺在床上呼呼大睡，於是將該流浪漢依入侵民宅等現行犯罪嫌緊急逮捕。

警方調查後，發現該名流浪漢其實定居在首爾，不僅和家人同住，且銀行帳戶裡也有一筆存款，然而在和家人發生爭吵後，便離家出走來到了釜山，露宿在釜山市府前的廣場，直到一周後才叫來了鎖匠更換妙齡女住處玄關門鎖。

▲南韓釜山夜景。（圖／CFP）

報導指出，其實流浪漢原先並未計畫叫來鎖匠更換門鎖。他曾向該棟住商大樓的管理處，要求大樓警衛幫忙開門，「我是這裡的住戶，但是我忘記了電子門鎖密碼」，然而警衛看他雖然穿著很正常，但是他帶著蓬頭垢面的亂髮、手指底下夾著發黑的汙垢和髒汙，因此拒絕為流浪漢開門。

最後，流浪漢轉而向鎖匠求助，並成功更換妙齡女住處的門鎖。警方指出，其實依照現行法規，難以處罰該名鎖匠，不僅尚無法理依據，也無法證實鎖匠與該流浪漢為共犯關係。

南韓國會議案情報系統指出，2014年4月曾有李燦烈等13名國會議員提議修訂「鑰匙法」，因為當時解除住宅或辦公室門鎖裝置、潛入的犯罪案件層出不窮，法案提議政府應透過頒發資格證照的方式管控鎖匠，並規定鎖匠應義務事前確認顧客的相關資訊，不過該法案提議最後並未通過國會門檻。

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