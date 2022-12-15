梅根控訴被王室當「擋箭牌」！　專家1原因分析：威廉哈利恐決裂

▲ 哈梅紀錄片公開即轟動。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根在Netflix紀錄片中對王室種種明嘲暗諷，後3集將於台灣時間今（15）日傍晚上架，預告片中梅根指控王室將她當成擋箭牌，哈利也暗酸兄長威廉，只怕內容會比前3集更辛辣。王室專家指出，這系列紀錄片顯然是哈利梅根的報復，對威廉王儲來說卻是一種背叛，將對他們的關係帶來災難性影響，恐怕導致兄弟決裂。

哈梅紀錄片最新預告14日釋出，讓梅根與王室的戰爭進一步升級。她在預告片中指控，若有王室成員爆出負面新聞，王室會故意外洩她和哈利的故事來轉移大眾注意力，有時甚至是憑空捏造的，只為確保其他負面消息從新聞版面上消失。梅根友人米德摩爾（Lucy Meadmore）直言，「梅根變成白金漢宮的代罪羔羊」。

根據《每日郵報》，王室評論家菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）對此回應，「可見這部紀錄片對Netflix來說有多成功。有人聲稱白金漢宮把梅根當成代罪羔羊，這樣其他王室成員的毀滅性消息就會消失。問題是這對哪個王室成員有好處？有誰知道這件事？」

而哈利在12日公開的預告片中更將砲火對準兄長威廉，暗指王室「樂於說謊來保護我哥」；梅根則說，「我不是只被丟進狼群裡，我是直接被拿去餵狼。」

菲茨威廉斯對此指出，這番說詞對曾經親密的威廉哈利來說將是一場災難，「到底有什麼證據能夠支持梅根『被拿去餵狼』的說法？他們的說法是王室和他們做對，透過媒體發表大量負面文章抹黑他們，梅根的律師阿菲亞（Jenny Afia）說她有看到證據，但他們會給我們看多少證據？」

哈利在前3集暗示安全受到威脅，聲稱自己的第二個家在非洲，暗諷威廉和凱特結婚是因為凱特符合王室的標準，甚至批評女王生前的政績。菲茨威廉斯直言，「這無疑是一種報復。」王室專家也預測，這部紀錄片將摧毀哈利和威廉的關係，因為這對威廉來說是一種背叛。

英國王室至今未對紀錄片發表任何評論，據悉王室成員計畫待所有集數公開後，再決定是否對哈梅較具攻擊性的言論做出回應。

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