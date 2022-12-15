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日本女孩「全裸跟爸爸共浴」是日常？　女網紅揭真正原因

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▲女星北見直美成年後仍和爸爸、哥哥一起洗澡。（圖／翻攝自日網）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

妳能跟父母一起洗澡到幾歲呢？日本女偶像北見直美曾在節目中自爆，常與父親、哥哥「全裸泡澡」，一點都沒有尷尬的感覺，讓台灣觀眾感到不可思議，認為日本人仍保有「父女共浴」的習慣有點奇怪。對此，日本YouTuber秋山燿平近日訪問一名女網紅，解釋日人這項習慣的背後原因。

日本YouTuber「秋山燿平」針對日本「父女共浴」的習慣，訪問了女網紅由菜，由菜表示，自己和身邊朋友小時候確實都會和父親一起洗澡，大約持續到9歲時，而一般人也多半6至10歲左右，就會停止這項行為，「在日本，女孩10歲以前和父親一起泡澡，是很正常的事」。

▲日本的「父女共浴」習慣十分常見。（圖／翻攝自YouTube／秋山燿平）

▲日本的「父女共浴」習慣十分常見。（圖／翻攝自YouTube／秋山燿平）

對於9歲後多半日本女孩會停止「父女共浴」習慣一事，由菜認為有3種可能原因，「可能是爸爸開始有顧慮，畢竟女兒是異性，所以轉交給媽媽；也可能是媽媽提醒爸爸，女兒長大了，不應該再一起泡澡；此外女兒覺得自己已經是獨立的女性，也可能是一大原因」。

而在日本父女喜歡共浴的原因，由菜表示，這對爸爸來說是一種「育兒」的責任。因為在以前，媽媽們多半是全職媽媽，因此育兒由她們負責，而身為上班族的父親便很少有照顧小孩的時間，所以對他們來說「陪伴小孩洗澡」是一種育兒職責。

▲由菜認為「一起洗澡」對爸爸來說是一種育兒職責。（圖／翻攝自YouTube／秋山燿平）

▲由菜認為「一起洗澡」對爸爸來說是一種育兒職責。（圖／翻攝自YouTube／秋山燿平）

她也補充，「對工作繁忙的爸爸來說，一起泡澡是親子難得的相處時間，有些話只有在那樣的場合才能說；有些話在媽媽面前不方便說，就可以利用這個共浴時間做溝通。」

此外，對於台灣人認為日本的湯池多半「男女混湯」一事，她也說明「其實非常少見」，年輕人們都認為在陌生異性面前全裸泡湯，是一件非常奇怪的事，「男女混湯可能95%都是男性，剩下的5%是不覺得尷尬的大媽們」。

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