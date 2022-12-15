美近12州下TikTok禁令：不准在公機關裝置中下載使用





▲TikTok被指有國安隱憂。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國企業字節跳動旗下的抖音國際版「TikTok」，再次成為美國國安問題焦點之一，北達科塔州和愛荷華州也加入其他州，禁止在州政府所有的行動裝置中使用TikTok。

路透社報導，北達科塔州州長柏格恩（Doug Burgum）和愛荷華州州長萊諾斯（Kim Reynolds）都祭出一項新政策，禁止州政府底下任何行政機關，在政府所有的裝置上下載TikTok App。目前已增加至約12州祭出相關禁令，包括本州稍早加入的阿拉巴馬州和猶他州。

TikTok回應，對資安、國安問題的擔憂是受到大量假訊息的加油添醋，公司很樂意和政府討論相關營運方式。

TikTok表示，公司不會採取任何作為去危害美國國家安全，很失望許多州政府在政治上隨波逐流，以毫無根據的錯誤看法對TikTok祭出政策。

其他祭出相關政策的還有南達科塔州、馬里蘭州和德州等。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）13日揭露一項跨黨派的立法，計畫封禁TikTok。美方擔心該App會被用作監視美國人和審查內容的工具，因此加大對字節跳動的施壓。

這項立法將禁止所有來自中國、俄羅斯境內，或受到中俄影響的社群媒體公司進行交易。11月的一項聽證會中，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）表示，TikTok美國營運已對國安造成隱憂。