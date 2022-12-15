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拜登簽署保障同婚法案　辛蒂露波演唱True Colors

▲▼辛蒂露波（Cyndi Lauper）在白宮前演唱。（圖／路透）

▲辛蒂露波在白宮前演唱。（圖／路透）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國總統拜登今天簽署將同性婚姻納入聯邦法律保障的「尊重婚姻法案」，期間美國老牌女歌手辛蒂露波（Cyndi Lauper）在白宮草坪上對著數以千計支持者表演她的名曲「真實的色彩」（True Colors）。

路透社報導，當拜登簽署「尊重婚姻法案」（The Respect for Marriage Act）時，現場人群發出歡呼聲，而辛蒂露波及英國歌手山姆史密斯（Sam Smith）在現場進行表演。

辛蒂露波在演唱她的名曲「真實的色彩」前表示：「這一次，愛勝利了。」她還說，這項法案帶給她的家庭及全美家庭安心感。

辛蒂露波現年69歲，在1983年以單曲「女孩只想玩樂」（Girls Just Want to Have Fun）走紅，之後於1986年發表名曲「真實的色彩」。

她曾指出，「真實的色彩」一曲靈感部分來自她的已故友人納塔爾（Gregory Natal）。納塔爾因為後天免疫缺乏症候群（AIDS，愛滋病）併發症而過世。

2008年，辛蒂露波創立了非營利組織「真實的色彩基金會」（True Colors Fund），致力於LGBTQ＋（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒及其他性向族群）和年輕遊民議題。

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