　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曼徹斯特領事館毆人事件掀波　中國撤離6涉案官員

▲▼ 港人示威,中國駐英領事館,中國駐曼徹斯特領事館,毆打,英國,二十大。（圖／路透）

▲「曼徹斯特領事館」打人事件涉案的6名外交官，遭到中國免職。（圖／路透） 

文／中央社

英國外相柯維立14日表示，中國已撤走6名派駐英國外交人員，因為一名10月在中國駐曼徹斯特總領事館外頭抗議的男子聲稱遭拖入領事館區圍毆，警方希望就此事訊問那些中方官員。

路透社報導，柯維立（James Cleverly）表示樂見中國撤走那些官員，包括中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原。

他表示，英國警方曾要求取消6名涉案中國官員的外交豁免權，好讓他們接受訊問，中國大使館已獲知會。

柯維立又說：「我們所定期限在今天到期，因此表明我們希望他們採取行動。中國政府回應我們的要求，如今已將這些官員由英國撤走，包括總領事本人。」

他指出：「這顯示我們堅守法治，認真看待這起事件，而且收到了效果。」

這起抗議事件發生在10月間中共召開第20次全國代表大會期間，中國國家主席習近平在這次大會破例三連任中共總書記。被毆香港男子說，他與一群人在中國駐曼徹斯特總領事館外頭抗議習近平連任時，一名蒙面男子把他拖進去拳打腳踢。

柯維立先前即表示，這起事件讓人無法接受，他並召見中國外交人員表達英方關切。

英國與中國的關係最近幾年惡化，這起事件又引起外交糾紛。英國對內情報機關軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）上月表示，不會容忍恐嚇與騷擾英國國民或英國居民的行為。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
即／「對不起，我確診了！」王鴻薇今起暫停拜票改直播和選民見面
宮廟被肉搜！乩身「退駕哭整夜」孩子3天不能上學
快訊／林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN揭台積電這一點「美國偷不走」　PTT一面倒嘆：看完只覺得丟臉

烏俄完成新一波「換俘行動」　64烏克蘭人＋1美國公民獲釋

曼徹斯特領事館毆人事件掀波　中國撤離6涉案官員

決戰法國當天⋯摩洛哥航空飛卡達航班「全部取消」　球迷崩潰

移民船「載50人」在英吉利海峽翻覆　英國首相發聲：深感悲痛

烏克蘭手機號碼遭推特阻擋　無法登入或註冊新帳號

韓國孤獨死5年增4成 　50至60餘歲男性最多

中國入WTO後人權反惡化　裴洛西喊話：理念應擺生意之前

幸虧有新冠疫苗！最新研究：全美有300多萬人因接種「免於一死」

漁夫放誘餌想釣鯰魚　竟是200公斤巨鱷上鉤！五花大綁宰來賣

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

梅西1傳1射登現役進球王　阿根廷3比0大勝闖冠軍戰

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

CNN揭台積電這一點「美國偷不走」　PTT一面倒嘆：看完只覺得丟臉

烏俄完成新一波「換俘行動」　64烏克蘭人＋1美國公民獲釋

曼徹斯特領事館毆人事件掀波　中國撤離6涉案官員

決戰法國當天⋯摩洛哥航空飛卡達航班「全部取消」　球迷崩潰

移民船「載50人」在英吉利海峽翻覆　英國首相發聲：深感悲痛

烏克蘭手機號碼遭推特阻擋　無法登入或註冊新帳號

韓國孤獨死5年增4成 　50至60餘歲男性最多

中國入WTO後人權反惡化　裴洛西喊話：理念應擺生意之前

幸虧有新冠疫苗！最新研究：全美有300多萬人因接種「免於一死」

漁夫放誘餌想釣鯰魚　竟是200公斤巨鱷上鉤！五花大綁宰來賣

二寶媽後悔生小孩！沒來由「討厭孩子吵鬧」　抱怨文掀論戰

男友秘籌求婚派對！閨蜜卻偷吃已婚主管：在他家床上好刺激

CNN揭台積電這一點「美國偷不走」　PTT一面倒嘆：看完只覺得丟臉

烏俄完成新一波「換俘行動」　64烏克蘭人＋1美國公民獲釋

「魔術師客戶」少付100元！外送員回想1手法嘆：辛苦錢也要騙

小偷帶「女友」把風　3次上門要iPhone！通訊行損失大了

快訊／「對不起，我確診了！」　王鴻薇今起暫停拜票改直播和選民見面

曼徹斯特領事館毆人事件掀波　中國撤離6涉案官員

全家賣台中烏日至少6筆土地建物　預計獲利3.55億元

塔羅師算命「算到睡著」被要求退費　翻臉嗆客人：會把你PO上限動

豹紋壁虎超萌「脫皮過程」全紀錄 撕皮狂塞嘴...網驚呆：長知識了

國際熱門新聞

2女友輪流侍寢巴西球星！　唯一要求：禁3P

情侶街頭激戰畫面曝！　她：這就是西雅圖

對決法國前　摩洛哥飛卡達航班全取消

日本「殺生石」詛咒再現！8屍橫躺現場

阿根廷「致勝武器」曝！梅西比賽必喝它

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

移民船載50人在英吉利海峽翻覆　英國首相回應了

爆乳妹「足球奶」贏了　征服全場男球迷

曼徹斯特領事館毆人事件掀波　中國撤離6涉案官員

梅西曝「全隊上空照」秀冰塊腹肌　網嗨翻

「火山在眼前爆發」　登山嚮導錄下最後告別

摩洛哥足協狂灑1.3萬張門票　免費送球迷進場

鱷魚叼走1歲童！父「被咬滿頭血」救不回

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

更多熱門

相關新聞

南華早報：中港或於春節前通關

南華早報：中港或於春節前通關

大陸鬆綁防疫管控後，與香港何時能開放免隔離通關，再次引發熱議。對此，《南華早報》引述消息稱，北京正考慮相關計畫，若能實施，港人前往大陸只需3天醫學檢測，時間點可能落在農曆新年前實施。

日本陪睡女道謝　網討論真實身分

日本陪睡女道謝　網討論真實身分

同事包包掉出1物　OL聽完原因秒暈船

同事包包掉出1物　OL聽完原因秒暈船

國泰世華香港分行管控疏失案　遭罰逾4000萬元

國泰世華香港分行管控疏失案　遭罰逾4000萬元

薄紗女爬牆被起底　真實身分曝光

薄紗女爬牆被起底　真實身分曝光

關鍵字：

曼徹斯特領事館粵港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

法國明凌晨開踢！　安全帽酷哥砸10萬重押摩洛哥

乩身被肉搜「退駕哭整夜」孩子3天不能上學

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

【詐團集中營首腦1】男遭剁指斷腳筋女被逼賣淫　關鍵證人曝緬甸豬仔慘況

租屋族寒流保暖　內行人推1神器

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

張蘭轟大S嫁汪小菲「就是借個種」！結婚第1天早看出：是殺豬盤

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

太玄宮控打人影片誹謗　律師解答了

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面