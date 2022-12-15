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決戰法國當天⋯摩洛哥航空飛卡達航班「全部取消」　球迷崩潰

▲▼ 摩洛哥齊耶赫、哈基米。（圖／路透）

▲摩洛哥國家足球隊史上第一次踢入世界盃4強。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

卡達世界盃4強賽第二場，摩洛哥對上法國的比賽即將於台灣時間15日凌晨3時舉行，摩洛哥皇家航空卻在賽前突然宣布，由於卡達當局的最新限制措施，原訂比賽當天從摩洛哥飛往卡達的7趟航班全部取消，數百名已經訂好旅館和門票的摩洛哥球迷聽聞消息傷心欲絕。

根據路透社報導，摩洛哥隊史上首次晉級到世界盃4強，在摩洛哥足協先前承諾提供1萬3000張免費的4強戰門票後，摩洛哥皇家航空公司也原訂加開7個從該國卡薩布蘭卡飛往卡達杜哈的航班，協助運送旅客。

不過，摩洛哥皇家航空在當地時間14日發表聲明表示，「由於卡達當局實施的最新限制措施，很遺憾地通知乘客航班取消。」據悉，加開航班由卡達航空營運，主要用來運送球迷前往杜哈現場觀看世界盃摩洛哥對陣法國的4強賽。

另據BBC報導，目前外界還不清楚卡達當局為何下令航空公司取消這些航班，卡達政府新聞辦公室並未回應外界提問。事實上，在摩洛哥確定晉級後，摩洛哥皇家航空就原本曾宣布將增開30趟航班，但其所屬旅行社後來證實只會加開7個航班。航空公司表示，將會賠償旅客預訂門票和旅店的費用。

相較之下，部分旅外的摩洛哥僑民已經先一步抵達卡達，只為了領取摩洛哥足協承諾提供的免費門票，進場替本國球隊助陣。據估計，摩洛哥僑民約有500萬人，散居在世界各地，其中大部分人定居在法國。一名從巴黎趕赴卡達的女性球迷向BBC說，他們到現在還是沒有可靠的訊息來源，也不知道去哪裡領票，無法進場支持球隊讓她相當難過。

▼摩洛哥球迷在體育場外大秀摩洛哥國旗。（圖／路透）

▲▼摩洛哥球迷10日在對上葡萄牙的世足8強賽前，於卡達體育場外與摩洛哥國旗合影。（圖／路透）

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