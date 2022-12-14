　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭手機號碼遭推特阻擋　無法登入或註冊新帳號

▲推特。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭的的用戶發現無法使用推特。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭推特用戶無法再使用手機號碼登入或註冊帳號，推特已停止接受烏克蘭行動電話業者的用戶使用其社群媒體平台。

據今日烏克蘭（Ukraine Today）網站報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）所掌控的推特，已關閉從烏克蘭驗證帳戶的可能性，並限制新帳戶的建立，註冊新帳戶時，不再可能指定烏克蘭國碼「+380」。

人們注意到，這個問題對推特的瀏覽器版本和手機應用程式都有影響。與此同時，俄羅斯的國碼（+7）則保留在可用列表中，用戶可輕鬆登入並進行註冊。

提醒人們注意這一限制的是推特帳戶UNITED24.media 的團隊，這家烏克蘭國營媒體主要向全世界報導烏克蘭戰爭和俄羅斯侵略真相。

該帳戶推文稱：「哈囉，伊隆．馬斯克。看似無法再使用烏克蘭號碼進行電話號碼驗證／雙重認證。烏克蘭不在您的國家列表中。」

今日烏克蘭稱，馬斯克在其社交網路頁面上宣布「機器人會帶來驚喜」。這位推特老闆並未解釋「驚喜」是什麼意思，但在這條推文發布後，該社交網路平台封鎖了全球約30家網路服務供應商的流量，其中以亞太地區國家最多。

不久，推特迅速解除對營運商的封鎖，並向他們宣布問題出在「路由配置更改」，但正如人們所見，對烏克蘭而言問題還在。

馬斯克此前已成功破壞他在烏克蘭推特社群中的聲譽，尤其是他建議烏克蘭放棄克里米亞，以結束俄羅斯所發動的戰爭。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
張蘭轟大S嫁汪小菲「就是借個種」！　結婚第1天早看出：是殺豬
獨／豪宅男離奇失蹤1年半　親弟弟涉「殺人罪」聲押禁見
「最美里長」陳紫渝揭理想型3條件　私下興趣曝
不是沒人要！12星座「一直單身難脫魯」原因曝
快訊／22:32發生規模4.6地震　最大震度4級
姊妹尋短身亡還遭刨眼挖心　她逃離煉獄驚險過程曝光
宮廟被肉搜！乩身「退駕哭整夜」孩子3天不能上學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭手機號碼遭推特阻擋　無法登入或註冊新帳號

韓國孤獨死5年增4成 　50至60餘歲男性最多

中國入WTO後人權反惡化　裴洛西喊話：理念應擺生意之前

幸虧有新冠疫苗！最新研究：全美有300多萬人因接種「免於一死」

漁夫放誘餌想釣鯰魚　竟是200公斤巨鱷上鉤！五花大綁宰來賣

劍橋詞典「男人女人定義變了」　多加這句話竟讓鄉民吵翻

迎戰法國！摩洛哥足協「狂灑1.3萬張門票」　免費送球迷進場助威

俄副外長：多名俄外交人員2023年初將被迫撤離美國

手提箱「2童分屍命案」韓裔媽拒出庭！　謀殺棄屍一概不認罪

光頭男穿袈裟假冒僧侶！騙友「被惡靈附身」　秒得手5萬

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

烏克蘭手機號碼遭推特阻擋　無法登入或註冊新帳號

韓國孤獨死5年增4成 　50至60餘歲男性最多

中國入WTO後人權反惡化　裴洛西喊話：理念應擺生意之前

幸虧有新冠疫苗！最新研究：全美有300多萬人因接種「免於一死」

漁夫放誘餌想釣鯰魚　竟是200公斤巨鱷上鉤！五花大綁宰來賣

劍橋詞典「男人女人定義變了」　多加這句話竟讓鄉民吵翻

迎戰法國！摩洛哥足協「狂灑1.3萬張門票」　免費送球迷進場助威

俄副外長：多名俄外交人員2023年初將被迫撤離美國

手提箱「2童分屍命案」韓裔媽拒出庭！　謀殺棄屍一概不認罪

光頭男穿袈裟假冒僧侶！騙友「被惡靈附身」　秒得手5萬

新北13校齊訪海大　海洋海事職探教育再深耕

直擊／44年「禁騎令」掰！忠孝西路開放機車通行　騎士上路喊要路權

陳文茜裝人工血管！體質異常「連4天滲血」破醫院紀錄　扎到滿手瘀青

「最帥前鋒」格列茲曼挺身而出　轉型中場助法國挑戰衛冕

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發　3星座掃陰霾「一路旺到明年」

新北五股守讓堂過冬節　搓湯圓重溫古早味親子樂

《獵人x獵人》手遊搶先試玩…還原2011新版動畫　高度粉絲取向

下屬掏錢AA卻報公帳！海軍上校艦長為了6117元被褫奪公權

確診發高燒身體竟「冒出白煙」！他一掀被看傻眼：床單都濕了

出訪一波三折！柯文哲搭廉航訪新加坡「機械故障」　緊急改明早班機

巴哥犬飛撲跳水「想游泳」　主人傻眼：當我衝浪板？

國際熱門新聞

情侶街頭激戰畫面曝！　她：這就是西雅圖

2女友輪流侍寢巴西球星！　唯一要求：禁3P

消失8年！馬航MH370機長疑「蓄意墜海」新證據曝光

阿根廷「致勝武器」曝！梅西比賽必喝它

梅西曝「全隊上空照」秀冰塊腹肌　網嗨翻

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

爆乳妹「足球奶」贏了　征服全場男球迷

日本「殺生石」詛咒再現！8屍橫躺現場

「火山在眼前爆發」　登山嚮導錄下最後告別

阿根廷天菜球員死會　25歲女友是超辣歌手

最甜反指標！正妹穿哪隊球衣淘汰哪隊

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

俄勸烏：考慮4個新領土現實　和平協議才有進展

人妻煮湯加「原味經血內褲」餵老公　影片曝

更多熱門

相關新聞

俄軍飛彈轟炸赫爾松行政大樓

俄軍飛彈轟炸赫爾松行政大樓

在烏克蘭當地時間14日上午11點，俄軍發射火箭彈轟炸赫爾松行政大樓，現場濃煙密布，至少2層樓被損壞。由於行政大樓毫無軍事價值可言，就有一位烏克蘭的安全專家痛批，這完全是恐怖報復行為。

美官員曝：拜登政府擬增兵至烏克蘭

美官員曝：拜登政府擬增兵至烏克蘭

基輔傳爆炸聲　烏擊落11架俄無人機

基輔傳爆炸聲　烏擊落11架俄無人機

烏外長警告：俄軍明年初恐恢復大規模攻勢

烏外長警告：俄軍明年初恐恢復大規模攻勢

路透：美國最快本周宣布　援烏愛國者飛彈系統

路透：美國最快本周宣布　援烏愛國者飛彈系統

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面