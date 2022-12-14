劍橋詞典「男人女人定義變了」　多加這句話竟讓鄉民吵翻

▲劍橋詞典更新了男人（man）一詞的定義。（圖／翻攝dictionary.cambridge.org）



記者吳美依／綜合外電報導

劍橋詞典網路版更新了男人（man）和女人（woman）二詞定義，增加一條註釋，囊括生理性別（sex）和社會性別（gender）不同的族群，未料引發網友正反論戰。支持者肯定多元包容的價值，反對者批評這是背棄真相的行為。

劍橋詞典網路版的英英翻譯頁面上，男人和女人定義新增了「一個以男性（女性）身分生活及自我認同的成人，儘管他們（她們）出生時的性別可能不同」，例句甚至使用跨性案例，「馬克是一名跨性別男性」、「她是第一位被選為國家官員的跨性別女性」。

▲劍橋詞典網路版也使用跨性別為案例造句。（圖／翻攝dictionary.cambridge.org）



目前尚不清楚劍橋詞典更新定義的確切時間，但根據Google搜尋引擎，今年3月女人一詞的定義仍為「一位人類成年女性」，而該頁面上周曾經更新。

《紐約郵報》等外媒寫道，上述二詞先前的定義反映了過時的性別觀點，著重兩性的生理構造及繁殖能力，也假設生理性別及社會性別認同總是相互關聯。事實上，今年7月韋氏詞典（Merriam-Webster）也把女人的定義加上第2條註釋，也就是「具有與男性相反性別認同者」，暗示性別具可塑性，且與生理性別沒有直接關連。

▲劍橋詞典的改變引來正反兩極的評價。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



劍橋詞典的調整被許多社群媒體用戶盛讚開明且與時俱進，但也招致不少批評。美國右翼新聞網站《每日來電》評論員魯克（Mary Rooke）抨擊，劍橋詞典編輯群正在「抹除女性」、是「他X的真相叛徒」。雜誌《國家評論》作家麥勞夫林（Dan McLaughin）提及喬治歐威爾的反烏托邦小說《1984》，形容此舉與進步背道而馳。