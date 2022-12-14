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日本「殺生石」恐怖詛咒再現！8死屍橫躺現場　官方：不尋常

日本著名「殺生石」恐怖詛咒再現！「8死屍」橫躺現場，官方：不尋常。（翻自《日本電視台》YT）

▲在殺生石旁一次發現8頭野豬屍體，實屬罕見。（圖／翻攝自《日本電視台》YT）

圖文／鏡週刊

日本栃木縣著名景點「殺生石」，一直圍繞著許多詭異傳說，今年3月才發生石頭碎裂、封印繩斷裂的事件，讓許多民眾感到毛骨悚然。現在管理單位更證實，本月初現場發現「8具死屍」，確認都是野豬的屍體，但這樣的情況相當罕見，讓園方也認為不太尋常。

據《日本電視台》報導，殺生石的管轄單位「日光國立公園」證實，在本月7日於殺生石所在的山頭上，發現8具野豬屍體。那須管理官事務所人員善養寺聰彥表示，靠近殺生石旁的一塊被石頭圍住的「黃色」區域，驚見有8隻野豬屍體躺在那裡。善養寺說，過去曾經看過頂多2-3隻狐狸或浣熊屍體，但這次一次發現8隻野豬屍體，實屬罕見。

在殺生石旁一次發現8頭野豬屍體，實屬罕見。（翻自《日本電視台》YT）
 
殺生石一直圍繞著許多詭異傳說。（翻自《日本電視台》YT）

▲殺生石一直圍繞著許多詭異傳說。（圖／翻攝自《日本電視台》YT）

善養寺分析，由於殺生石所在的山頭是屬於火山地形的熔岩，所以現場的硫化氫含量極高。由於硫化氫毒性高，加上比空氣重，因此往往沉積在下層，通常處於「低姿態」的動物，就會容易吸入硫化氫。因此善養寺研判，這8頭野豬可能吸入太多硫化氫，最後不幸死亡。園方也強調，因為殺生石的地形含有硫化氫，因此呼籲民眾不要任意跨越圍欄入內。

過去殺生石就傳說是九尾妖狐化身，因為被鎮壓在石頭下封印，才得以讓日本保平安，但今年3月被發現殺生石碎裂、封印的繩索斷裂，因此讓許多日本人認為「不吉祥」，讓人毛骨悚然。另外還有一說法，殺生石因為在古時被認為是「會殺死生物的石頭」，因而命名為殺生石，往往將這塊石頭視為是不祥之物，而現在又發生8頭野豬同時慘死的事件，讓殺生石的詭異傳說再添一筆。

 


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