手提箱「2童分屍命案」韓裔媽拒出庭！　謀殺棄屍一概不認罪

▲手提箱童屍案，42歲韓裔生母被列為重大嫌疑犯，引渡至紐西蘭受審。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭奧克蘭市（Auckland）一戶人家8月在二手網拍購買2只行李箱，打開後竟發現裡面各藏一具腐爛童屍，而42歲韓裔生母潛逃南韓，9月份在蔚山落網後於11月引渡至紐西蘭受審。本案14日上午開庭，但被告本人並未出庭，而是由律師代為提出無罪抗辯，對於謀殺指控一概不認。

根據《衛報》報導，行李箱中的2具殘破遺骸估計已被棄屍4年，據信2名孩子分別為2009年出生的女童（10歲）、2012年出生的男童（7歲），直到奧克蘭市一戶人家今年8月報警後案件才終於曝光。南韓當局9月中旬在蔚山市依2項謀殺罪嫌逮捕了42歲的韓裔紐籍女子，她被押解至首爾時做出迄今唯一一次回應，儘管她反覆強調「不是我做的」，但11月底仍被引渡至紐西蘭受審。

南韓司法部引渡女嫌時曾表示，已經向紐西蘭當局提供從未曝光的「重要證據」。如今，奧克蘭高等法院在14日開庭審理，被告並未出席聽證會，由律師代表她進行無罪抗辯，不過由於嚴格的法令保護，被告與未成年受害者的身分或案件細節皆被當局要求禁止公布。

據報導，目前被告已被還押至2023年3月8日上午9時舉行複審聽證會，為期4周的最終聽證會和定罪宣判將在2024年4月進行，在此之前這名女子將持續遭拘留獄中。

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