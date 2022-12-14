迎戰法國！摩洛哥足協「狂灑1.3萬張門票」　免費送球迷進場助威

▲ 摩洛哥殺進4強，賽後將教頭雷格拉圭拋高慶祝。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

摩洛哥成為卡達世界盃最大黑馬，更是非洲和阿拉伯世界國家唯一希望，將在台灣時間15日凌晨3時迎戰衛冕軍法國隊。繼航空公司加開30個航班送球迷到卡達，摩洛哥足協也宣布，將免費送出1.3萬張準決賽門票，讓球迷親自進場為國家隊加油。

BBC報導，摩洛哥在眾多高評價的歐洲球隊之中異軍突起，全國上下士氣高漲，整個北非和中東都歡欣鼓舞，摩洛哥足球協會也宣布，將免費提供1.3萬張對陣法國的準決賽門票，由摩洛哥駐卡達大使館在杜哈向摩洛哥球迷發放，送球迷進場助威。

此前，摩洛哥國營航空公司摩洛哥皇家航空（Royal Air Maroc）12日聲明宣布，為讓人民能夠前往支持國家隊和體驗準決賽的氣氛，13日及14日將加開30個由最大城卡薩布蘭卡（Casablanca）飛往杜哈的航班，且降價銷售。

摩洛哥在F組小組賽踢和克羅埃西亞，擊敗比利時和加拿大，以分組第一之姿晉級淘汰賽，接著先是擊退西班牙，面對以6:1大勝瑞士的葡萄牙，也能繼續維持0敗紀錄，防守能力尤為驚人，本屆至今除了一次隊友烏龍球，沒有被任何對手破門。

摩洛哥對法國的比賽將在可容納6萬8895人的阿爾拜特體育場（Al Bayt）舉行，預計將湧入2萬名摩洛哥球迷。而摩洛哥的世足奇幻旅程是否能持續到冠軍戰，全世界球迷都在看。

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