美媒：拜登政府擬將「36家陸企」納貿易黑名單　長江存儲入列

▲美媒13日稱，拜登政府計劃將長江存儲等36家陸企納入貿易黑名單。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

美國媒體今天報導，總統拜登政府計劃將中國記憶體晶片製造龍頭長江存儲（YMTC）和另外35家中國企業納入貿易黑名單，以阻止它們購買某些美國零組件。

報導引述熟知內情人士說，美國商務部最快會在本週將中國企業列入所謂的實體清單。

企業一旦被列入實體清單，即使是技術含量較低的產品，美國供應商仍須申請額外許可，才能向其出貨。

長江存儲拒絕置評，美國商務部也未立即回應路透社的置評要求。

路透社上個月看見商務部某位官員在講稿中表示，包括長江存儲在內的數十家中國企業「可能」最早會在12月6日被列入貿易黑名單。

兩個月前，美國公布了嚴厲的出口管制措施，將長江存儲等31家企業列入「未經核實清單」，使中國更難取得和生產尖端半導體，加劇美中緊張關係。

「金融時報」今年稍早曾報導，長江存儲向中國電信設備製造商華為生產的智慧型手機供應Nand快閃記憶體，似乎違反了美國的出口管制。

幾個月來，美國國會議員一直敦促拜登政府將長江存儲列入實體清單，並且警告蘋果公司（Apple），若持續執行向長江存儲採購晶片的計畫，將會面臨嚴厲審查。