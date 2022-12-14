1264萬都給你！舊金山房東付錢請房客搬走　金額創史上第三高

▲舊金山部分房東以「買斷」支付一筆錢的方式來要求房客搬走。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

美國舊金山兩名房客今年8月20日收到房東的41萬美元（約新台幣1264萬元），搬離太平洋高地住處，創下舊金山今年最高、史上第三高的「買斷」（buyout）協議支付金額。

綜合舊金山紀事報、SFist報導，舊金山部分房東以「買斷」支付一筆錢的方式來要求房客搬走，早在2015年，舊金山租房委員會要求房東公開買斷金額數目，讓房客瞭解現行買斷價格大約是多少。依據統計，舊金山市今年1月至8月的買斷總金額就高達1360萬美元，刷新歷史新高。

官方資料顯示，舊金山兩名房客今年收到房東支付的41萬美元買斷搬遷金後，依約搬出太平洋高地（Pacific Heights）的住處。但這只是史上第三高。

史上最高的買斷協議支付金額出現在2021年5月，一對60多歲夫婦收到房東支付的47.5萬美元（約新台幣1464萬元）費用，搬離已居住30年的房子。史上第二高的買斷協議是在2021年8月簽定，費用為45萬美元（約新台幣1387萬元）。

逼遷防禦合作組織律師維佛（Scott Weaver）指出，越來越多房東提出買斷協議的原因有許多，除了越來越多人想搬離舊金山，新冠疫情也是因素之一。舊金山公寓協會會長賈楠紐（Janan New）說明，疫情造成法院系統無法正常運作，一旦出現問題，房東可能就會付錢請房客搬走，因為這是唯一的選擇。

當然，房東未必會因為買斷吃虧，新房客或是業主經濟狀況應該會不錯，否則不會花這麼大筆的費用進行買斷。舊金山灣區規畫和城市研究協會研究員卡林斯基（Sarah Karlinsky）提到，房東被激勵進行買斷，以便用當前市價把房子租給新房客。

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