2小時後送你歸西！韓惡劣護理師IG嘲病患　還威脅拔呼吸器

▲南韓護理師在社群媒體上寫下嘲諷言論。（圖／翻攝自推特，下同）

記者王佩翊／編譯

南韓京畿道一所大學醫院的護理師被爆多次在社群媒體上拍照嘲諷病患，甚至還寫下「再2個小時就送他去死」、「煩死了，想直接餵藥讓他睡死」、「要不要把呼吸器拔掉呢」等語句。當事護理師毫無職業倫理的言論隨即被截圖瘋傳，引發爭議。對此，院方坦承，該名護理師的確是任職於院內加護病房，不過仍需進一步調查。

根據《東亞日報》報導，京畿道一家大學醫院加護病房的女護理師被網友爆料，在自己的Instagram多次上傳拿病患生命安全開玩笑的限時動態，甚至極盡嘲諷與羞辱，讓其他人都看不下去。爆料網友稱，「我的父親剛過世，看到這些內容讓人很不舒服，真的有必要拍這種照片還配上這種句子嗎？」

從網友截圖可以看到，她寫道，「接收這個病人2個月，2個小時就把他送走了」、「好想叫爺爺閉氣一下，然後把呼吸器拆掉哈哈哈哈，不過這樣他可能也會死掉」、「一上班就在自己拔儀器，瘋狂尖叫，吃了藥也沒用，好想餵藥直接讓他睡死」等。

不僅如此，她甚至還在與朋友的私訊中寫道，「在加護病房工作1年後得出的理論，燒炭和安眠藥幾乎90%都會活下來，但是腦部損傷一輩子都不會好轉。溺斃（屍體）會膨脹，不漂亮所以pass。最好還是直接高空彈跳。」

誇張行徑隨即引發網友不滿並稱，「連生命的重要性都不懂的醫護，根本沒有資格在醫療機構工作。只有把醫療當作賺錢的手段才會說出這種話」、「這種人毫無職業倫理，應該永遠被踢出護理界」等。

該大學醫院則表示，雖然已經確定護理師的確任職於該院，不過仍需進一步調查才能公布立場。

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