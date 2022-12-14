2女友「輪流侍寢」巴西傳奇球星！和平相處6年　唯一要求：禁3P

▲3人和平相處超過6年，感情十分穩定。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

巴西傳奇球星羅納迪諾傳出同時與2名女子交往，3人一起住在他名下價值500萬英鎊（約新台幣1.8億元）的豪宅內，2名女友各自有自己的房間，而羅納迪諾也非常公平，不論是陪伴時間或是禮物，都一定會一人一份，絕不偏心，就算到世界各地遊玩也一定會帶上女友們。而3人就這樣和平相處了6年，不過唯一要求就是3人不能同時睡覺，而是要由2名女友分別「侍寢」。

根據《每日星報》報導，羅納迪諾在退役後與普莉希拉（Priscilla Coelho）交往，但卻同時與另一名女子比阿特莉絲（Beatriz Souza）有關係。普莉希拉的母親瑪麗亞在一次公開採訪中，踢爆女兒與伴侶們的詭異關係。瑪麗亞直呼，這樣的3人行關係給她的家庭帶來恥辱，但女兒卻因為深愛羅納迪諾，被愛情蒙蔽雙眼，越陷越深。

瑪麗亞表示，普莉希拉告訴她，3人一起住在羅納迪諾的豪宅內，自己與比阿特莉絲都有各自的房間，羅納迪諾每晚會輪流到她們的房間睡覺，同時會把錢平均花在她們身上，如果要送禮物，也一定會合理分配禮物的價值。羅納迪諾曾經同時送給兩人勞力士手表。

根據《鏡報》報導，瑪麗亞無奈指出，普莉希拉很單純，從小到大都沒有遇過這樣的事情，但是因為她真的很愛羅納迪諾，所以只能接受。據悉，3人從來不會出現在同一張床上，如果羅納迪諾今天睡在普莉希拉房間，隔天就會睡在比阿特莉絲房間。

瑪麗亞說，羅納迪諾經常帶著2名女友遊遍世界各地，每當女兒從不同國家的飯店打電話給她時，總是能聽到羅納迪諾與比阿特莉絲歡笑的聲音。普莉希拉強調，自己非常幸福，3人之間也互相尊重。

另一方面，《天空新聞》報導，羅納迪諾有意要舉辦一場非官方的儀式，同時與2名女友結婚。

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