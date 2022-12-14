首都基輔驚傳爆炸聲！烏擊落11架俄無人機　市中心2行政大樓毀

▲烏克蘭一名男子在近期遭受飛彈襲擊毀損的院子拍照。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭首都基輔14日凌晨傳出爆炸聲響，防空系統緊急啟動。烏克蘭政府表示，俄羅斯派出伊朗製Shahed無人機發動攻擊後，至少有11架在基輔地區遭烏軍擊落，市中心有兩棟市政大樓被無人機殘骸毀損。

綜合CNN、衛報報導，俄羅斯14日對基輔地區發動無人機攻擊，首都基輔不到6點先響起空襲警報，接著6點多就傳出爆炸聲響。基輔市長克里契科稍早表示，位在市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）發生爆炸事件，應對小組正趕往現場處理。

Several this morning in Kyiv’s central Shevchenkivskyi district. It’s not clear what’s been hit. The sound of a drone can be heard in one video posted to Trukha Kyiv. Kyiv’s mayor Vitaliy Klitschko says emergency services are on the scene pic.twitter.com/eU8ervdvDq — Isobel Koshiw (@IKoshiw) December 14, 2022

基輔州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）指出，烏克蘭防空系統已啟動，俄軍派出的是伊朗製Shahed無人機，大多數都被烏軍擊落，空襲警報尚未結束，建議民眾採取安全措施進行躲避。依據基輔政府最新說法，舍甫琴科區有兩棟行政大樓被無人機殘骸毀損，目前並未傳出人員傷亡消息。

另外，基輔附近的日托米爾地區（Zhytomyr）負責人邦涅奇科（Vitaliy Bunechko）警告，在俄軍14日上午針對首都發動攻擊之後，可能還會有第二波無人機襲擊行動，建議民眾待在防空洞中。

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