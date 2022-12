首都基輔驚傳爆炸聲！烏擊落11架俄無人機　市中心2行政大樓毀

▲烏克蘭一名男子在近期遭受飛彈襲擊毀損的院子拍照。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭首都基輔14日凌晨傳出爆炸聲響,防空系統緊急啟動。烏克蘭政府表示,俄羅斯派出伊朗製Shahed無人機發動攻擊後,至少有11架在基輔地區遭烏軍擊落,市中心有兩棟市政大樓被無人機殘骸毀損。

綜合CNN、衛報報導,俄羅斯14日對基輔地區發動無人機攻擊,首都基輔不到6點先響起空襲警報,接著6點多就傳出爆炸聲響。基輔市長克里契科稍早表示,位在市中心的舍甫琴科區(Shevchenkivskyi)發生爆炸事件,應對小組正趕往現場處理。

Several this morning in Kyiv’s central Shevchenkivskyi district. It’s not clear what’s been hit. The sound of a drone can be heard in one video posted to Trukha Kyiv. Kyiv’s mayor Vitaliy Klitschko says emergency services are on the scene pic.twitter.com/eU8ervdvDq