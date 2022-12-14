被問中印邊界　白宮發言人回應「很高興」看到雙方迅速脫離衝突

▲白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會上回應中印邊界衝突。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度軍方12日證實，中印邊界9日爆發衝突，中國與印度都有士兵受到輕傷。對此，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在13日的記者會上被問到有關中印之間的緊張局勢時，她兩度重申，美國政府「很高興」看見雙方都能在衝突中，迅速地脫離接觸。

根據美國白宮在官網發布的逐字稿，發言人尚皮耶在13日的例行記者會中被問到，「中印邊界發生了衝突，兩國之間的緊張局勢相當嚴峻，（拜登）政府會有所擔憂嗎？」尚皮耶回答，「我們很高興能聽到，雙方似乎都很快地從衝突中脫離出來。」她表示，白宮方面正在密切注視事態發展，並鼓勵中印兩國利用現有的雙邊渠道就有爭議的邊界問題進行討論。

尚皮耶隨後再次重申，我們很高興能看見此時此刻，衝突已經有所脫離。

▲中印兩國邊境有許多爭議區，今年9月雙方同意從喜馬拉雅山邊界爭議地區撤軍。（圖／達志影像／美聯社）

印度媒體「NDTV」報導指出，中印兩國部隊在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區發生對峙，雙方人員均受輕傷，並宣稱中方受傷人數超過了印度傷兵。消息人士向印度媒體「ANI」爆料，來自中國解放軍3個不同營地部隊士兵9日帶著棍棒與其他裝備，出現在衝突位置。此前，印度防長辛格（Rajnath Singh）也堅稱，是中方首先穿越「中印實際控制線」（LAC），試圖單方面改變有爭議邊界的現狀。

中國外交部發言人汪文斌13日則否認稱，中印目前「邊境局勢總體平穩」，雙方一直通過外交和軍事管道就涉邊問題保持暢通的溝通，希望印方與中方相向而行，認真落實兩國領導人達成的重要共識，「至於你提到的具體問題，建議你向『有關的主管部門』來詢問」。

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