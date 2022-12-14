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梅西轟動全球「外媒讚到不行」　BBC：卡達世界盃將成梅西世界盃

▲▼ 戰勝克羅埃西亞後，梅西向球迷揮手致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 戰勝克羅埃西亞後，梅西俏皮回應球迷支持。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷在卡達世界盃4強戰賽迎戰上屆亞軍克羅埃西亞，靠著球王梅西（Lionel Messi）1進球1助攻，終場以3:0大勝，成功搶下決賽門票。梅西這一戰刷新世足多項紀錄，令全球為他轟動，英國廣播公司（BBC）就形容，本屆世界盃很快就要變成「梅西世界盃」。

14日對陣克羅埃西亞是梅西第25次站上世界盃賽場，踢進12碼罰球是他本屆第5顆進球，也是他歷屆世界盃以來第11顆，在世界盃累計助攻8次、參與進球19次、關鍵傳球72次及成功盤球126次，成為世界盃56年歷史上4項紀錄保持人，到達神的境界。

梅西的驚奇表現令球迷瘋狂，各大外媒也紛紛盛讚。BBC就指出，梅西的世界盃最後一舞將持續到冠軍戰，距離捧起大力神盃的終極榮譽只剩下90分鐘，只要能擊敗衛冕軍法國或大冷門摩洛哥，2022卡達世界盃將成為「梅西的世界盃」（Messi's World Cup）。

CNN評論，隨著梅西進入職業生涯晚年，他近乎超人的能力無疑正在減弱，但這位小魔術師依然有能力在國家最需要他的時候拿出天才表現。《路透社》則報導，世界盃冠軍頭銜將使7屆金球獎得主梅西登上和阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）同等的神話地位。

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