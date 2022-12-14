毅力號首度錄下「火星塵捲風聲」　有助尋找生命痕跡

▲2021年3月4日毅力號首次在火星上行駛時拍攝的照片。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社巴黎13日綜合外電報導

今天發表的新研究顯示，火星上的塵捲風風眼掃過美國NASA火星探測車「毅力號」（Perseverance）上方時，毅力號首度錄下塵捲聲音，有助人類尋找火星上的生命痕跡。

研究主筆梅鐸（Naomi Murdoch）告訴法新社，當毅力號的麥克風捕捉到上方塵捲風（dust devil）所製造的聲音時，「我們像是中了頭獎」。這項研究發表於「自然通訊」（Nature Communications）期刊。

研究人員希望這段錄音，能幫助人們更加瞭解火星上的天氣及氣候，包括火星乾旱的地表和稀薄的大氣可能曾如何支持生命。

塵捲風在火星上隨處可見，是一股歷時短暫、充滿沙塵的旋風，形成的時機點是地表與空氣有著相當大的溫度差異時。

塵捲風在杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）裡頗為常見，然而自2021年2月便開始在這裡運作的毅力號，此前從未能錄下任何塵捲風的聲音。

2021年9月27日這天，在一個偶然的機會下，一個高118公尺、寬25公尺的塵捲風直接從毅力號上方通過，這回毅力號上的火星遙感儀器SuperCam終於成功捕捉到塵捲風低沉的呼嘯聲。

NASA先前曾公布毅力號著陸後，SuperCam在火星錄下的第一段音頻。

法國土魯斯（Toulouse）太空研究機構「高等航空暨航太學院」（ISAE-SUPAERO）的行星研究人員梅鐸說：「在它抵達（毅力號上方）時，我們聽見了和這個塵捲風有關的風聲，之後便沒有聲音，因為我們正處於旋風眼中。」

她說，當麥克風再度穿過塵捲風的眼牆時，聲音又回來了。SuperCam的麥克風就是在高等航空暨航太學院設計出來的。

梅鐸指出，塵埃撞擊發出嗒嗒聲，讓研究人員得以計算粒子數量，好研究這個旋風的結構和行為。

這也可能有助解決一直困擾科學家的一個謎團。梅鐸表示，在火星某些地區，「旋風通過時會吸走沙塵，一路清掃火星探測車的太陽能板」。

但梅鐸說，在其他地區，旋風經過時並沒有帶走太多沙塵，「它們就只有移動空氣，我們並不清楚原因」。

她表示，舉例來說，美國國家航空暨太空總署（NASA）「洞察號」（InSight）火星探測器的太陽能板「就被沙塵覆蓋」，因為洞察號所在的位置無法利用這些天然的吸塵器。

研究共同作者、行星科學家莫里斯（Sylvestre Maurice）說，分析火星沙塵讓人們能夠探索火星地表與極度稀薄大氣之間的「互動關係」。

莫里斯還說，數十億年前的火星大氣比現在厚實得多，這讓能維持生命的液態水得以存在。

他說：「你可能會認為，研究現今的火星氣候與尋找數十億年前的生命痕跡無關。但這都是整體的一部分，因為火星經歷過一個極端氣候變遷史，從一個潮濕炎熱的星球，變成完全乾旱寒冷的行星。」