拍性感照海撈3800多萬！她買千萬宅送媽媽　實現12歲夢想

▲潔希2018年加入成人平台OnlyFans拍攝性感照作為副業，並於2020年1月轉為全職內容創作者。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大亞伯達省34歲女子潔希（Jesse）多年前開始經營副業，靠著加入OnlyFans拍攝性感照增加收入，還請來媽媽幫忙。這不僅讓她賺進100多萬英鎊（約新台幣3800多萬元），還買下一間房子送給媽媽，實現當年12歲許下的童年夢想。

太陽報報導，潔希2018年加入成人平台OnlyFans拍攝性感照作為副業，並於2020年1月轉為全職，在她賺進100多萬英鎊後，找來已退休4年的母親從旁協助，以每月1700英鎊薪資（約新台幣6.5萬元），請她協助在網路平台上尋找性感服裝，以及物色進行拍攝的飯店房間等。

隨著事業成功，她也買下一間29.3萬英鎊（約新台幣1130萬元）的房子，送給媽媽。潔希接受訪問時提到，她還記得當年才12歲時曾向媽媽承諾，未來有一天會買一間房子，給退休後的媽媽生活過日子，「現在我終於做到，這感覺有點超現實，我內心深處總覺得有天能做到這件事，但沒想到會這麼快」。

潔希的母親簡（Jan）透露，從來沒想過當初女兒口中的這番話能夠成真，「當潔希告訴我，她真的買了一間房子送我，讓我過上夢寐以求的退休生活時，我非常震驚」。

簡也說，儘管起初會擔心潔希的這份工作會不會有安全疑慮，曾抱持保留態度，但如今對女兒在事業上取得的成功感到相當自豪，也對女兒強大的商業頭腦印象深刻。不過她也承認，沒有去看潔希在成人平台上發布的內容。

潔希稱，儘管賺進不少錢財，但會進行投資，而非拿來揮霍，賺越多、花錢越謹慎，「在經濟方面的成功並沒有所謂的保證，我不想在最壞情況發生時，變得手忙腳亂」。