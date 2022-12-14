阿根廷天菜球員死會！25歲女友是「超辣當紅歌手」　IG曬吻照閃爆

▲ 德保羅女友是年輕女歌手蒂尼。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷在卡達世界盃4強戰以3:0痛宰克羅埃西亞，順利取得冠軍戰門票。除了寫下神話的天王梅西，中場德保羅（Rodrigo De Paul）也是主力球員之一，因俊美的外表被封為門面擔當，不過不久前才在IG放閃宣布死會，而他的女友就是迪士尼捧紅的阿根廷知名女星，日前也親自飛到卡達為他加油，高顏值的組合令粉絲直呼養眼。

28歲的德保羅現效力西甲馬德里競技，完美的肌肉線條、滿身刺青和痞痞的氣質讓他有阿根廷隊天菜球員之稱，球技和外表都吸引廣大粉絲，如今闖進世界盃冠軍戰，可說是事業愛情兩得意。

▲ 德保羅被譽為國家隊天菜球員，蒂尼則是阿根廷最知名的年輕女星。（圖／翻攝自IG）

《每日星報》報導，德保羅的女友是25歲女歌手瑪蒂娜．斯托賽爾（Martina Stoessel），藝名為蒂尼（Tini），靠著演技在迪士尼拉美頻道爆紅，3年後在2016年轉型歌手，彷彿找到天職。

她和許多知名南美歌手合作，甚至邀到傳奇球星阿奎羅（Sergio Aguero）主演她在2020年推出的熱門單曲《22》的MV。除了歌手以外，她身兼演員、舞者和模特兒，是阿根廷最有名的年輕女星之一。

▲ 德保羅8月PO出閃照公開戀情。（圖／路透、翻攝自IG）

德保羅和蒂尼的戀情在今年8月首度曝光，當時德保羅在IG發文，PO出二人甜蜜接吻的合照，10日也分享一張他們緊緊相擁的照片，感謝蒂尼在阿根廷爆冷輸給沙烏地阿拉伯後，義無反顧飛到卡達陪伴他，令粉絲紛紛留言表示，「太美了」、「好羨慕」、「開始相信愛情了」。

不過報導也提到，蒂尼似乎很喜歡和明星交往，前男友包括阿根廷演員、西班牙模特兒和哥倫比亞歌手，其中部分是曾和她合作過幾首歌的對象，德保羅顯然是她第一任運動員男友。阿根廷踢進決賽後，蒂尼也拍下轉播畫面發限時動態，分享男友戰勝的喜悅。

▼ 德保羅在IG感謝女友的陪伴，蒂尼則發限時恭喜男友。（圖／翻攝自IG）

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