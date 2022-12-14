登山一半「火山在眼前爆發」　嚮導錄下最後告別！生死瞬間畫面曝

記者張寧倢／編譯

火山爆發威力驚人，但一群登山客竟然親身經歷了危險處境。智利一座海拔高度1萬8000英尺（約5490公尺）火山於當地時間10日爆發，當時登山嚮導正巧帶隊沿著火山口外圍徒步健行，只見眼前的火山灰不斷噴發竄上天際，一行人倉皇逃命，嚮導拿手機拍下生死瞬間，還做最後告別稱「爸媽我愛你」。

▲智利一群登山客行經火山口附近時，火山突然爆發，登山嚮導拍下生死瞬間。（圖／翻攝自YouTube）

根據《紐約郵報》報導，智利東北部安第斯山脈的拉斯卡火山（Lascar volcano）10日中午12時30分左右噴發。當地51歲的登山嚮導匿名受訪時表示，他那時正帶著4名法國人，其中包含一對母子沿著安第斯山脈徒步健行，行經火山口附近時卻意外遇上火山爆發，巨大成團的火山灰就在眼前噴向天空，所有人震撼又驚訝。

報導稱，嚮導一邊跑下山坡，一邊拿起手機錄下最後告別，「火山爆發了，我在火山口的邊緣。Andrés，兄弟！我非常愛你。我必須盡快下山……媽媽、爸爸，還有每個人…我都愛你們。」這段影片不只近距離拍下火山灰滾滾冒出，還拍到旁邊的登山隊成員踉蹌逃生的模樣，看來相當驚險。

▲一名登山客準備逃離火山口，腳步踉蹌，整群人險些逃生不及。（圖／翻攝自YouTube）

嚮導表示，他已經爬過這座火山至少700次，有17年豐富的導遊經驗，這座山脈壯麗到他幾乎每周都造訪一次，當天他帶領的一對母子非常害怕，另外2名法國人則一直保持冷靜。智利官員表示，這群人最後花了40分鐘才下山，抵達安全的地方，這次爆炸也沒有任何人受傷。嚮導也樂觀地說，這次遇上火山爆發是不可思議的經驗，對他的導遊事業非常有幫助。

▲智利東北部的拉斯卡火山（Lascar volcano）於10日噴發，火山灰向高空蔓延。（圖／CFP）

目前智利政府已將拉斯卡火山的警報從綠色提升至黃色等級，智利國家地質礦業局與內政部緊急應對部門為了因應「火山系統內部流體動力有關」的地震，宣布當地進入緊急狀態，開始宣導安全避難措施，確保萬一火山再次無預警噴發時，周邊居民與遊客可以冷靜應對。

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