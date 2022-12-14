他辭職賣「打嗝、私密物品」　滿足戀物癖買家「月賺83萬」

▲ 柯蒂斯賣私密物品滿足戀物癖買家，月薪最高22000英鎊（約83萬元新台幣）。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

記者鄭文晴／綜合報導

英國伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）25歲的零售業者柯蒂斯（Curtis Gibbs）辭去工作，並轉行開始販售私密物品，每個月透過賣自己的打嗝、洗澡水以及用過的內衣和球鞋，就可以賺進22000英鎊（約83萬元新台幣），收入整整高了3倍之多。

綜合外媒報導，柯蒂斯在零售業工作時，每個月最高收入是1300英鎊（約4.9萬元新台幣），信用卡加上貸款償還，使他負債5000英鎊（約18萬元新台幣），從事任何工作都感覺沒有多少可支配收入，直到他決定辭職並全心投入網上販售私密物品時，才為人生帶來的巨大的改變。

柯蒂斯表示，剛開始他使用Twitter來推廣自己的平台，到現在總共積累了近15萬名粉絲，而戀物癖買家常常有需多特殊要求，比如要他洗過的洗澡水、用過的內衣和舊運動鞋，甚至還有人要求他喝下一瓶可樂，並對著空瓶內打嗝把蓋子蓋上。

對於現在的生活柯蒂斯相當滿意，認為自己終於不用在埋頭工作，可以擁有自己的時間，想工作就工作，心理狀態非常穩定，且最高月收可達22000英鎊，比起零售工作的薪水多了整整3倍，對於他的工作家人也都全力支持。