路邊水井傳噁心腐臭　20歲男怒殺酒鬼老爸「分屍32塊」丟棄

▲男殺害父親後分屍。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度卡納塔卡邦發生駭人分屍案，20歲男子維塔拉(Vithala Kulali)與53歲父親庫拉利(Parashuram Kulali)發生爭執，竟然用鐵棒把父親殺死後，再分屍成32塊，後來將屍塊丟到一處井裡面。

事件發生在巴加爾科特縣(Bagalkot)穆多爾(Mudhol)附近城鎮Mantur，有民眾13日聞到一口井中傳出可怕惡臭報案，警方後來用推土機從井內挖出多個屍塊，驗屍後確認死者是53歲男子庫拉利。

Karnataka Man Chops Up Father's Body Into 32 Pieces, Dumps In Borewell https://t.co/aUexucEX2d pic.twitter.com/EoYPKnyB7I — NDTV News feed (@ndtvfeed) December 13, 2022

20歲兒子維塔拉被捕後坦承，父親時常喝醉後會毆打他，6日晚間與父親在田野發生爭執讓他終於受夠，暴怒之下拿起一根鐵棒把人打死，他想把屍體丟入附近井中，但由於井口太小，便用刀將人分屍後再丟棄。

警方表示，庫拉利與妻子一共育有2名兒子與3名女兒，由於死者時常對他們家暴，目前妻子已經和大兒子搬出家中，被告被捕時態度十分配合，案件正在調查中。