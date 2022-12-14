一晚同時約3女！60歲老兵手腳被綁　「心臟病發」暴斃自家床上

▲男約砲3女，卻被人發現暴斃在床上。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷發生一起離奇命案，60歲男子丹尼爾(Daniel Alfredo Rusticane)一晚和3女約砲，結果被人發現心臟病發陳屍在床上，不但手腳被綁住，就連身上財物也消失，警方目前正在追查3名女子下落。

事件4日發生在布宜諾斯艾利斯市(Buenos Aires)一棟民宅，死者好友表示，身為退伍軍人的丹尼爾，事發前一天曾向他炫耀，要用Tinder約3名女子到家中約會，結果後來被人發現時，手腳均被綁在床上身亡。

#Nacionales El excomandante Daniel Alfredo Rusticane pactó una cita con una mujer por Tinder. A su casa llegaron al menos dos. Fue encontrado sin vida por un amigo https://t.co/0sRRAjHj8J — Comodoro24 (@infoComodoro24) December 6, 2022

警方發現丹尼爾許多財物也遭到竊盜，後來在距離他家約5個街區以外找到遺失車輛，車上還有一把刀，懷疑他生前很有可能是遭人謀財害命。

警方根據從車輛上採集到的指紋，正在追查3名女子下落，雖然驗屍報告顯示丹尼爾死因為心臟病發，但不排除可能遭人下毒。警方表示，「他也有可能是因為被3女綁住手腳時太驚嚇緊張，導致心臟病發」，目前正在等待毒理報告結果出爐。