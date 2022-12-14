梅西發文慶揮軍決賽！罕曝全隊上空照秀冰塊腹肌　網嗨翻：帥爆了

▲梅西秀出阿根廷球員在休息室的合照，讓球迷們直呼「帥爆了」。（圖／翻攝自Facebook／Leo Messi）

記者葉睿涵／綜合報導

阿根廷14日在卡達世界盃4強賽迎戰2018年的亞軍克羅埃西亞，歷經95分鐘激戰後，靠著球王梅西（Lionel Messi）1進球1助攻，最後以3比0勝出。此前已宣布本屆世足將是他「最後之舞」的梅西，賽後也興奮地在社群媒體發文，其中一張阿根廷球員在休息室上裸秀出超狂肌肉的合照，也讓球迷大喊「帥爆了」。

在14日清晨的比賽中，梅西首先在34分鐘以一記12碼罰球突破僵局，讓阿根廷率先開胡，不到5分鐘後，22歲的前鋒阿瓦雷斯（Julián Álvarez）衝破格子軍的防衛獨自殺入禁區，一腳攻破大門。在下半場的比賽中，梅西也與阿瓦雷斯完美配合，在禁區右側盤球過人後，巧妙地傳給無人防守的阿瓦雷斯，再度拿下一球。

比賽結束後，梅西興奮地在Instagram和Facebook發文，高呼「來到最終戰了！！！！！我們再次獲得了力量，並將迎接另一場精彩的比賽。非常感謝信任本隊的各位！！！讓我們他X的加油吧，阿根廷！！！！！」文中，梅西也附上他和阿瓦雷斯等隊友進球後一起慶祝的照片，同時還秀出他與全體阿根廷球員在休息室的合照，盡顯隊友間的團結精神與良好感情。

照片在網上曝光後，立刻吸引了眾多網友的注意，因為合照中的阿根廷球員大部分都沒有穿上衣，球員們超狂的肌肉也一覽無遺，因此不少球迷都紛紛在這張充滿「肉色」的照片下大喊「帥爆了」。