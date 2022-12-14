消失8年的班機！馬航MH370機長疑「蓄意」加速衝入海　新證據曝光

▲紐西蘭皇家空軍2014年3月31日出動P-3獵戶座海上巡邏機，在南印度洋搜索失蹤的馬航MH370班機。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）一架編號MH370的波音777客機於2014年從吉隆坡飛往北京途中神秘消失，機上239人迄今失蹤8年多。上個月，一名馬達加斯加漁民尋獲波音777零件，專家表示，這很可能是迄今為止第一個能證明機長是「蓄意」讓飛機加速墜毀的證據。

據英國《天空新聞》報導，英國工程師格弗瑞（Richard Godfrey）與多年來持續找尋MH370殘骸的美國人吉布森（Blaine Gibson）於12日發表一份報告稱，馬達加斯加漁民25天前在海岸上拾獲的是波音777飛機的「起落架艙門」部分零件，不僅與失蹤的馬航MH370飛機型號相同，且這很可能證明飛機迫降水面時，起落架是放下來的，這不尋常的舉動會加快機體下降速度，起落架插入水面時還會增加飛機解體的風險。

▲馬航MH370班機起飛後失蹤，至今已超過8年仍下落不明。（圖／翻攝自Facebook／MH370）

報告指出，漁民拾獲被稱為「耳軸門」的零件上有4個幾乎平行、由內向外的切口，應是解體時從內部穿透而出，可知起落架在撞擊瞬間是放下來的，也可以推論在墜海前至少一名飛行員仍在操縱飛機。專家分析，形成這種穿透性切口和所有側面的斷裂損傷程度，需要極大撞擊力道，絕對不是在海面上緩慢降落，因此得出結論：最後的飛行是一次高速俯衝，目的是確保飛機盡可能地崩解分裂成更多碎片。

不過，《泰晤士報》也提到，如果飛機是在飛行過程中出現結構故障，部分起落架也會在無人操縱的情況放下來，因此有部分人對於起落架打開一定是機師蓄意所為的推論提出質疑。此前有報導指出，機長札哈里（Zaharie Ahmad Shah）可能患有憂鬱症、情緒不穩定甚至行為失常的傳言，2016年多位馬來西亞官透露，札哈里曾在家用飛行模擬器，模擬過航班在印度洋上空的飛航路線，但這些都不能證明他是蓄意墜機。

▲2019年3月3日，馬來西亞吉隆坡舉行的MH370紀念活動中展示了馬航MH370失蹤航班的部分殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

馬航MH370班機2014年3月8日從吉隆坡剛起飛不到1小時，就在馬來西亞與越南交接海域、土珠島以南約140海浬處與控制中心失去聯繫訊號，當時中國、馬來西亞與澳洲曾合作打撈，後續也有政府或民間單位持續搜索，但至今經過8年多，仍未找齊飛機殘骸，機上239人雖已被認定罹難，卻留下了未解之謎。

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