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烏外長：俄軍空襲「把全境變前線」！　明年初恐恢復大規模攻勢

▲▼ 烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／路透）

▲ 庫列巴指出，烏克蘭不論士兵或平民都感覺遭受俄軍攻擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今已逾9月，近日烏東砲火隆隆，雙方激烈攻防。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）控訴，俄軍猛烈空襲將全境變成前線，全民都遭受攻擊，且俄軍恐怕在明年初恢復發動大規模攻勢的能力。

根據CNN，庫列巴13日在基輔一處防空洞受訪警告，俄軍發動大規模攻勢的能力可能在明年1月底或2月底恢復，「他們一定還抱有突破我們的防線，在烏克蘭進一步推進的希望」，從他們9月動員30萬預備役、對新兵的訓練等就可看出。

庫列巴也指控，俄羅斯對烏克蘭的大規模飛彈攻擊已經「把整個國家都變成前線，不論是士兵或平民都遭受攻擊。這就是我們的感受」。

俄軍10月10日對烏克蘭全境發動攻擊，空襲能源基礎設施，導致大量平民在嚴寒天氣下無電可用。當被問及更重視武器還是能源供應問題，庫列巴回答，兩者幾乎一樣重要。

另一方面，《路透社》14日援引3名美國官員說法披露，華府援助烏克蘭愛國者飛彈防禦系統的計畫即將敲定，正等待國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及總統拜登簽署，通過後最快將於15日宣布。不過烏軍部隊接裝前可能在德國先行接受訓練，將花上數月時間。

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