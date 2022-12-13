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美國證券交易委員會指控「FTX 交易所」詐欺　負責人在巴哈馬出庭

▲▼加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德Sam Bankman-Fried，SBF。（圖／達志影像／美聯社）

▲加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）已在巴哈馬被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

FTX創辦人兼前執行長佛瑞德（Sam Bankman-Fried）在巴哈馬被捕，並且將在13日先在當地出庭受審。美國證券交易委員會（SEC）已做出指控，佛瑞德「精心策劃了長達數年的欺詐行為」，在其失敗的加密貨幣交易所FTX中詐欺投資者和客戶，隱瞞客戶將資金轉移到旗下附屬的加密貨幣對沖基金Alameda Research。

根據CNN報導，SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）在一份聲明中說，「我們指控佛瑞德在欺騙的基礎上，建造了一座紙牌屋，同時告訴投資者這是加密貨幣中最安全的建築之一。」

SEC監管機構表示，這可能只是多項指控中的第一項，正在對「其他違反證券法的行為」以及其他實體和個人進行調查。

聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）12日在推特PO出聲明，「今晚稍早，巴哈馬當局在美國政府的要求下，根據紐約檢察官辦公室提交的秘密起訴書逮捕了佛瑞德。」

巴哈馬司法部證實，已獲知美方對佛瑞德提出告訴，接下來美方可能會提出引渡要求。

FTX為全球第二大加密貨幣交易所，創辦FTX的佛瑞德現年30歲，曾因FTX賺進數十億身家，但先前爆出FTX和佛瑞德個人的獨立公司Alameda Research財務狀況不穩定消息，他的加密貨幣帝國在短短8天內土崩瓦解，更因此申請破產。

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SECFTX 加密貨幣交易所北美要聞

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