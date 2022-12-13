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性感網美剛滿21歲　驚傳「車禍喪命」！好友悲痛證實

▲▼ 21歲性感網美Ali Spice車禍喪命。（圖／翻攝自IG）

▲ 史派斯驚傳在佛州死於車禍。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國女網紅史派斯（Ali Spice）過去擔任連鎖餐廳Hooters女郎，靠著火辣身材吸引近百萬人追蹤，近日卻傳出意外猝逝，友人也發聲明證實，她在一場車禍中不幸喪生，得年僅21歲，令粉絲相當錯愕。

根據《太陽報》，史派斯本名阿里．杜林（Ali Dulin），在TikTok上擁有91.9萬粉絲，12日在佛羅里達州發生車禍不幸身亡，但警方並未說明這起意外調查進展，也未透露傷亡數字。

▲▼ 21歲性感網美Ali Spice車禍喪命。（圖／翻攝自IG）

▲ 史派斯生前是一名Hooters女郎。（圖／翻攝自IG）

好友阿萬迪（Ariane Avandi）在IG證實她的死訊並悲痛發聲，「心碎不足以形容我此刻的感受。阿里，妳是我有幸認識最有活力、最美麗、最真誠、最有愛的靈魂之一，妳是一位了不起的朋友，也是一位才華洋溢、充滿熱忱的女性。我永遠不會忘記妳對我的生活帶來的影響。」

另一名友人法雷爾（Laine Farrell）則表示，「令人難以置信。我們同一天生日，都是天蠍座，都熱愛Hello Kitty、粉紅色和貓咪。妳才剛滿21歲，人生真是瘋了。」

史派斯的TikTok帳號在她死後已轉為私人，IG最後一則貼文則停留在12月4日。她的死訊曝光後，錯愕的粉絲紛紛湧入哀悼，「妳是獨一無二的」、「安息吧，寶貝」、「妳不值得如此，希望妳在充滿Hello Kitty的天堂高高飛翔。妳對我的人生帶來莫大影響，我太愛妳了，之後見」、「妳會永遠在所有人心中佔有一席之地」。

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