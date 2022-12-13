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紐西蘭推最嚴禁菸法！　「2009年後出生」終身不能買菸

▲▼紐西蘭禁菸法明年生效，14歲以下終身不得買菸。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭通過禁菸法，2023年起2009年後出生者終身不得買菸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

紐西蘭今（13）日通過禁菸法案，2023年起2009年後出生的人將永遠被禁止買菸，政府計劃逐步提高買菸年齡來禁止下一代吸菸。據稱，紐西蘭每年有4000多人因菸害相關疾病死亡，在死亡原因中排名第一。

綜合《衛報》、《華盛頓郵報》報導，紐西蘭13日通過「2025後世代零菸計畫」（Smokefree 2025 Action Plan），未來香菸不得出售給2009年1月1日以後出生的任何人，並且祭出一系列措施提高吸菸成本、降低廣告觸及率，包括菸草零售商的數量將從6000家減少至600家，以及大幅降低菸草中尼古丁含量等。

衛生部副部長維羅爾（Ayesha Verrall）表示，「我們希望確保年輕人永遠不會開始吸菸，未來出售、供應菸草產品給年輕族群的行為就等同於犯罪，法律生效後14歲以下的人將永遠無法合法購買菸草。」

她補充，由於不需要治療吸菸引起的疾病，如癌症、心臟病、中風和截肢，醫療系統將節省數十億美元，該法案將帶來世代變化，並使年輕人活得更健康。

▲▼紐西蘭禁菸法明年生效，14歲以下終身不得買菸。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭電子菸使用人數大幅上升。（圖／達志影像／美聯社）

有資料顯示，近50萬紐西蘭人每天都會抽菸，每年因菸害相關疾病的死亡數超過4500人，平均每天都有12人死於吸菸或二手菸，尤其是毛利人與太平洋島民。 

11月數據則指出，每日吸菸人數已從去年9.4%降至8%，創下有史以來最低水平。然而新法不會限制電子煙的銷售，因此每日電子煙使用者已從去年6.2%增至8.3%，增加幅度甚至大於吸菸者減少量。

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