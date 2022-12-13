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10歲男孩英勇拯救溺水童「自己卻沒活著上岸」　結冰湖面破裂3死

▲▼英國10歲男童傑克（Jack Johnson）拯救溺水孩童卻身亡。（圖／翻攝臉書）

▲10歲男童傑克（Jack Johnson）英勇拯救溺水孩童，自己卻不幸身亡。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

英國發生結冰湖面突然破裂，導致孩童溺斃的3死1傷悲劇。其中，10歲男童傑克（Jack Johnson）原本在和朋友玩雪，聽見尖叫聲後，轉頭看見情勢不妙，竟毫不猶豫跳入湖中，試圖拯救根本不認識的3名溺水孩童，自己卻不幸身亡。

Metro等外媒報導，本案11日下午2時30分發生於巴布斯米爾公園（Babbs Mill Park），目擊者受訪時表示，孩子們原本在結冰湖面上玩耍，未料冰層突然裂開。緊急救護團隊迅速趕到，多名警官不顧冰水深度及腰，仍拚命鑿冰救人，甚至因此輕微失溫。不過，儘管溺水孩童被拉出水面，卻已經心臟驟停。

除了傑克以外，另外2死1傷受害者皆來自同家族，死者包括11歲的湯瑪斯（Thomas）及一名8歲孩童，另一位6歲孩童仍在伯明罕兒童醫院救治，情況相當危急。

西米德蘭茲郡（West Midlands）警方向死者親友表示哀悼，並且承諾盡可能提供支援，「湖泊的搜索行動仍在持續中，我們試圖確定到底發生了什麼事，以及是否還有任何人掉落水中。」他們也呼籲民眾切勿臆測案情，或者分享任何事發影片。

傑克的學校師生全都震驚不已，爸媽更是傷心欲絕以至於無法言語，而阿姨夏洛特（Charlotte McIlmurray）在臉書發文哀悼外甥「真的是一個很棒的孩子」。當地居民也在湖畔獻上花圈及花束，悼念死者及男童的英勇行為。

 

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