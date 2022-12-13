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社會 社會焦點 保障人權

貨車運將「降尾門」違停　拖吊業者破壞鎖頭拖走挨告

▲警方通知拖吊場執勤員警至現場依法執行拖吊。（圖／中壢警分局提供）

▲根據新北市自治條例，拖吊業者移置違停車輛時，如有必要，可破壞鎖具。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

1名溫姓貨車運將在路邊違停時，把升降載貨用的車尾門開啟，並且將操控面板上鎖，原以為這樣可以避免遭到拖吊，但當天值班的拖吊車張姓男子也不是省油的燈，破壞面板上的鎖頭，收起貨車尾門後拖走，溫男氣得控告張男涉嫌毀損他的鎖頭，但台北地檢署調查發現，拖吊人員破壞鎖具於法有據，13日處分不起訴張男。

溫男是在4月間傍晚，將貨車站停新北市新店區中正路旁的卸貨專用停車格，但因道路通行問題，這個卸貨車格規定下午5點到7點不得使用，溫男為圖方便，不管禁令，把車停妥後，將車尾門開啟，將搬貨用的升降平台降到路面，然後把操控面板外殼上鎖，以為這樣即使被稽查，也不會被拖走。

沒多久，受政府委託執行拖吊業務的張姓拖吊車駕駛行經，看到違停事實，二話不說就把操控面板上的鎖頭打掉，把車尾門升起來關閉，然後依程序將貨車拖走，溫男發現後到停車場領車，看到鎖頭被破壞，控張男涉嫌毀棄損壞。

檢察官調查發現，根據「 新北市移置保管妨害交通車輛自治條例」第4條規定，在移置違停車輛時，如果遇到「非經破壞鎖具無法移置者，得破壞該鎖具」，也就是張男破壞鎖頭的行為於法有據，因此處分不起訴。

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