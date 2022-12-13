空服員號召聖誕偏鄉送暖！募逾400張禮券　「孩子的笑容讓她哭了」

▲國籍航空空服員龔語婕（左）號召同事捐出商品券，讓滿溢的愛心湧進偏鄉。（圖／龔語婕提供）

記者李姿慧／台北報導

公益團體Dear Santa舉辦「聖誕計畫」為偏鄉弱勢兒童送暖，一名空服員志工龔語婕號召同事捐出公司贈送的500元商品禮券，1小時募集2百多張，迄今已增至4百多張，光收委託書就哭了好幾回，近日將聖誕禮物送交首批偏鄉孩童手上，看到孩子的笑容，龔語婕說，原來小小舉動匯集起來，可以換到孩子的快樂。

民間公益團體Dear Santa每年寒冬舉辦「Dear Santa聖誕計畫」，為偏鄉弱勢孩童煮聖誕大餐，贈送聖誕禮物，今年預計辦4到5場，為200多名偏鄉孩童送暖。其中一名志工龔語婕在國籍航空擔任空服員，去年因同為志工的空服員同事卡在入境檢疫無法參與，透過內部社群平台求救，龔語婕雖不認識該名同事，卻一口答應代替她前往擔任義工，今年持續為偏鄉孩童送暖，更為弱勢兒童帶來意外的聖誕禮物。

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▲孩子快樂笑容，讓國籍航空空服員龔語婕感動不已。（圖／龔語婕提供）

龔語婕說，12月因公司周年慶，除舉辦親子活動外，也贈送每個員工每人500元喜憨兒烘培坊禮券，因看到有同事在臉書上詢問禮券有何公益用途，讓她想起既然要去Dear Santa聖誕計畫，可以拋磚引玉，因此在她經營的空服員臉書社團詢問後，短短1個多小時，就有200多名空服員留言響應捐出，讓她數到眼花，不只是空服員，連國籍航空董事長和許多單位主管、地勤等同事也都透過管道轉交響應，迄今已收到至少400多份。

感動不已的龔語婕說，捐贈商品券的同事幾乎有4分之3都不認識，光收禮券委託書她就不知道哭了幾回，她第一批委託書花了6個多小時才領完190份商品禮券，後續有5名空服員學妹也加入行列，主動幫忙收取委託書，還有飛行員得知後，出借可上鎖的信箱放置禮券和委託書，甚至休息時間還從外縣市開車到公司協助把信箱打開，「有再多的感謝都不知道怎麼形容，光想到就會掉眼淚。」

▲公益團體Dear Santa舉辦「聖誕計畫」為偏鄉弱勢兒童送暖。（圖／三樓猴哥提供）

一個無心的號召，讓國籍航空員工滿溢的愛心湧進偏鄉，龔語婕說，日前第一場活動把商品禮券換成了聖誕餅乾、米禮盒送到偏鄉弱勢孩童手上，看到孩子們長高了，小小的身體抱著這些禮物快要「翻倒」的笑容，原來大家小小的舉動匯集起來，可以帶給孩子們快樂，她最大的期盼就是偏鄉孩子們可以開心，快快樂樂的，不要遭受不好的對待。

「Dear Santa聖誕計畫」發起人米娜姐姐表示，他們每年走訪台灣各角落陪伴弱勢兒童，讓孩子知道自己並不孤單，傳遞愛與歡樂，在孩子心中種下愛的種子，再把愛注入社會，形成善的循環，上周，一名天使義工告訴她，她們航空公司周年慶兼做公益，發給員工每人500元喜憨兒烘培坊禮券，一個小時內募集200多張響應活動，讓她非常非常感動。

▲Dear Santa聖誕計畫發起人米娜姊姊(左)。（圖／米娜姊姊提供）

米娜姊姊指出，她自己很喜歡小孩，舉辦活動主要是陪孩子們玩，也會煮聖誕大餐給孩子們吃，有時候會上些課程或分享不同的東西，主要是希望回饋和陪伴偏鄉弱勢孩子，孩子們長大後可以回饋社會。