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最甜反指標！雪乳正妹穿哪隊球衣「哪隊必輸」　球迷崩潰：求放過

▲▼ 越南正妹成為世足賽最甜反指標。（圖／翻攝自臉書）

▲ 黎芳英曾穿上德國、日本球衣。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一名網美親自飛到卡達朝聖世界盃，卻成為公認的賭盤冥燈，因為只要她穿上某一隊的球衣，那支隊伍就會淘汰出局，從小組賽到8強淘汰賽屢試不爽，接連剋走5支球隊。沒想到4強戰前夕她又PO出穿著阿根廷球衣的熱舞影片，令阿根廷球迷十分崩潰。

25歲網美黎芳英（Lê Phương Anh）擁有甜美臉蛋和傲人身材，在臉書和IG都有逾50萬粉絲，在TikTok更有逾150萬人追蹤。當地媒體Dân trí報導，她平常就熱愛足球，最近也親自飛往卡達看球，沒想到她穿上球衣的隊伍一個接一個輸球回家，讓她的穿著意外成為各地球迷關注的焦點。

▲▼ 越南正妹成為世足賽最甜反指標。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 黎芳英穿上球衣支持的國家都被淘汰。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 越南正妹成為世足賽最甜反指標。（圖／翻攝自臉書）

黎芳英飛到卡達之前曾穿上德國隊球衣，結果德國無緣晉級16強；進入16強淘汰賽後她又穿上日本隊球衣，然而日本因PK大戰輸給克羅埃西亞；接下來的8強賽她陸續穿上巴西、葡萄牙、英格蘭球衣，最後這3支隊伍都被淘汰，從小組賽至今已經送走5支球隊。

她很快就成為網友眼中最甜反指標，穿著各國球衣的照片在社群媒體上瘋傳，她本人也在臉書轉發，寫下「我很好」並附上哭臉表情符號，表達哭笑不得的心情。

▲▼ 越南正妹成為世足賽最甜反指標。（圖／翻攝自臉書）

▲ 黎芳英穿上阿根廷球衣熱舞，為梅西加油。（圖／翻攝自臉書）

眼看阿根廷對克羅埃西亞的4強戰即將登場，黎芳英也穿上阿根廷球衣開心熱舞，卻令許多同樣支持阿根廷的網友崩潰留言，「拜託不要為阿根廷加油」、「求求妳刪影片」、「為什麼不幫克羅埃西亞加油」、「請穿克羅埃西亞球衣」、「請放過阿根廷」。

意外爆紅後黎芳英受訪提到，她因此收到許多網友私訊，希望她穿上特定隊伍的球衣或拜託她不要穿某支隊伍的球衣，不過她並沒有感覺被騷擾，反而很高興成為球迷討論的話題。

事實上，她的偶像就是阿根廷足球天王梅西，為了親眼見證梅西最後一舞才來到卡達，可惜因為費用太高，無法繼續留在卡達觀賞她最愛的隊伍爭奪冠軍戰資格，但還是會繼續為阿根廷加油。

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