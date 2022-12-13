小三通擬採「分階段復航」！一類人優先　最新方案曝

▲指揮中心指揮官王必勝前往金門，與金門縣長楊鎮浯商討恢復小三通的防疫規劃。（圖／記者林名揚翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨起赴金門視察防疫規劃為小三通鋪路，金門縣長楊鎮浯表示，因為醫療量能問題，未來小三通將採「分階段復航」，已將計畫書提送指揮中心，第一階段是專案跟金門鄉親，第二階段是台商，第三階段才是全面復航，金門已做好充分準備。

依據最新統計，衛生福利部金門醫院於今年11月3日調整專責病床數後，目前共設有32床，含有4床負壓隔離病床，收治住院對象主要為中重症確診患者及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者。金門縣政府另針對輕症確診者設置「加強型防疫旅館」，實際最大收案容納人數約可達50~60人。

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝赴往金門地區與金門縣長楊鎮浯研商未來小三通開放防疫需求與整備規劃，包括入境檢疫流程與確診者安置和相關醫療量能。不過，被問及是否有望在春節前開放？王必勝表示，「我只是來看防疫，確切開放時間點將由行政院決定。」

▲金門小三通水頭碼頭。（圖／編輯曹仲寧攝）

指揮中心指出，王指揮官隨後前往金門水頭港，聽取金門縣政府與疾病管制署臺北區管制中心說明入境通關動線、旅客發燒篩檢、快篩試劑發放作業、有症狀旅客唾液採檢場地及環境清消作業、有呼吸急促或生命徵象不穩定之個案後送金門醫院就醫處置、入境有疑似症狀旅客，可由防疫車輛接送等流程與整備情形。

王指揮官強調，金門縣政府雖已於今年3月完成相關演練，惟作為港埠主管機關，應隨邊境防疫指引適時辦理跨機關之實兵演練，通盤檢視、儘早發現缺失，檢討並滾動修訂每個作業環節，以改善通關阻礙，降低各項緊急突發狀況事件發生機會，兼顧防疫安全與通關便利性。

▼指揮中心與金門縣政府商討恢復小三通的防疫規劃。（圖／記者林名揚翻攝）