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美官員訪北京　國務院：持續履行台灣關係法

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國務院表示，在與中國的每次高層接觸都會表明堅持一中政策與履行台灣關係法的立場。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓12日專電

美國國務院亞太助卿康達與白宮國安會中國事務資深主任羅森伯格12日與北京官員會晤。美國務院發言人普萊斯表示，在與中國的每次高層接觸，都會表明堅持一中政策與履行台灣關係法的立場。

美國國務院上週宣布，康達（Daniel Kritenbrink）與羅森伯格（Laura Rosenberger）將前往中國訪問。中國外交部發言人汪文斌當地時間12日表示，康達與羅森伯格與中國外交部副部長謝鋒在河北廊坊舉行會談。

普萊斯（Ned Price）今天在被問到這場會談時表示，這次訪問是跟進美國總統拜登（Joe Biden）11月與中國國家主席習近平在印尼峇里島的會談，同時也為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初的中國訪問預作準備。

普萊斯表示，這次會談更加坦承、具實質性。康達與羅森伯格明確表明，美國將持續積極競爭，捍衛美國利益與價值觀以及以規則為基礎的國際秩序，並與盟友及夥伴密切合作。

康達與羅森伯格也強調把遭中方錯誤拘留、禁止離境的美國公民帶回國的重要性，並指出這是拜登個人優先事項，也是布林肯的優先事項。

此外，美中也就關鍵的區域與全球議題交換意見，包括俄羅斯對烏克蘭的侵略以及北韓對區域安全與穩定構成的威脅，雙方也探討在利益交集之處合作的潛在領域，包括氣候變遷、健康安全、全球宏觀經濟穩定與全球糧食安全等挑戰。

媒體追問會談是否有觸及美方日前的對台軍售，普萊斯並未明確回應，但他表示，在與中國的每一次高層級接觸中，美方都非常明確表明，將繼續堅持、尊重一中政策以及支撐這一政策的要素，持續履行台灣關係法。

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