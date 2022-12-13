露背裝去迪士尼太辣！員工秒送「免費T恤」　女被迫當場換衣傻眼

▲女特別打扮去遊樂園玩，卻被迫換衣服。（圖／翻攝自TikTok／jordyngraime）

記者李振慧／綜合報導

美國20歲女子喬丁(Jordyn Graime)近來抱怨，到佛州奧蘭多迪士尼樂園遊玩，因為穿著的細肩帶上衣被工作人員認為太暴露，竟然送給她一件免費T恤，還要求她必須立即換上，不合理要求讓她十分傻眼，也在網路上瘋傳獲得400多萬點閱。

來自紐澤西州的喬丁拍攝影片表示，當天她穿著一件藍色細肩帶上衣，雖然前方只是小露酥胸，然而後方裸背的設計卻被工作人員認為違反園區服裝規定，要求她得立刻把衣服換掉。

影片中可看到，園區工作人員後來送給喬丁一件要價美元19.99元（約台幣613元）的黃色T恤，她換上後才終於可以繼續在園區內遊玩，特別精心打扮卻白費，讓她不滿在網路上抱怨，「我猜迪士尼不喜歡看到背」。

影片曝光後引發兩派網友論戰，有人認同迪士尼作法，「這裡是許多兒童會來的遊樂園，性感服飾的確不太好」、「感覺衣服在搭乘遊樂設施時，很容易走光」，不過也有許多人認為，「那件衣服看起來並沒有很露」、「完全不覺得這樣穿有什麼問題」。

根據迪士尼樂園網站，有明文建議遊客到此遊玩時不要穿著太寬鬆，或是容易被撕破的危險衣服，以免衣服有可能會拖到地上，造成絆倒等潛在危險，另外由於園區主要以家庭客群居多，暴露過多皮膚的衣服也請盡量避免。