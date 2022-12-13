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台人為何赴烏作戰？曾聖光犧牲、他目睹同袍炸死　BBC曝真實心聲

▲▼來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡。（圖／翻攝自Facebook／Руслан Андрійко）

▲來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡。（圖／翻攝自Facebook／Руслан Андрійко）

記者吳美依／綜合報導

BBC以「為何台灣人成為烏克蘭的外國戰士」為題報導，曾聖光、姚傑克（Jack Yao）及其他台灣人之所以遠赴他鄉戰鬥，幾乎都是因為台烏兩地面臨相似威脅而感同身受。儘管全球成千上萬外籍士兵前往烏克蘭戰鬥，台灣人估計僅10人占很少數，但俄羅斯入侵確實在地球另一端的島嶼引發共鳴。

花蓮25歲阿美族青年曾聖光6月加入烏克蘭志願軍，11月於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行戰鬥任務時喪生，是第一位在烏克蘭戰場上犧牲的台灣人。他的告別式在利維夫（Lviv）西部教堂舉行，除了親友之外，還有數百位烏克蘭居民自主參加。

曾母表示，「在生命最後一刻，聖光與一群最勇敢的勇士並肩作戰、互相支持、生死與共，雖然我很痛苦，但知道這一點，讓我得到很大的安慰。」台灣外交部也發布聲明悼念，稱曾聖光「把生命奉獻給烏克蘭爭取自由的戰鬥」。

林姓友人（Sammy Lin）表示，曾聖光是自己遇過「最正直的人之一」，因為擔心台灣有一天會遭遇和烏克蘭相同的命運而參戰，「我記得他告訴朋友，在烏克蘭人被俄羅斯人虐待和殺害時，他無法袖手旁觀。」

▲▼曾聖光戰死，烏克蘭民眾數百人夾道向他致敬，外交部駐處人員陪同家屬前往烏國參加追思儀式。（圖／翻攝自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan））

▲數百名烏克蘭民眾夾道向曾聖光致敬。（圖／翻攝自外交部臉書）

28歲的姚傑克直言，烏克蘭情勢和台灣相似，「我在想我能做什麼來支持烏克蘭」。他抵達前線時，俄軍還在試圖佔領基輔，「我從去年就開始關注情勢，尤其俄羅斯在烏克蘭邊境部署大量士兵和坦克時，卻沒有人相信這會發生。」

後來，姚傑克加入喬治亞外籍軍團（Georgian Foreign Legion），負責近距離作戰偵察任務，「俄羅斯人在布查鎮（Bucha）的時候發生很多炸彈和火箭攻擊，我出任務時看到我們的人在爆炸中喪生，炸彈在他們身後近50公尺處爆炸。」他會趁休息時間與同袍討論台灣，「台灣和烏克蘭就像兄弟，100%相似。他們告訴我，『你不能死在這裡，因為你必須回去保護你的家園。』」儘管姚傑克已經回台灣繼續經營咖啡生意，其他同袍都仍在烏克蘭前線。

▲▼曾聖光戰死，烏克蘭民眾數百人夾道向他致敬，外交部駐處人員陪同家屬前往烏國參加追思儀式。（圖／翻攝自Facebook／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan））

▲外交部人員陪同家屬，前往烏克蘭參加追思儀式。（圖／翻攝外交部臉書）

在最近一部為烏克蘭慈善機構拍攝的影片中，2名台灣人手持中華民國國旗表示，「我們來烏克蘭的主因是防衛烏克蘭的安全，也擔心如果俄羅斯贏了，中國將對台灣做出同樣的事情。所以我們願意來到烏克蘭，為了這裡人民的安全，犧牲我們的性命及自由。」

不過，並非所有赴烏作戰的台灣人都有地緣政治考量，李成零就坦言自己是為了過上「值得紀念的人生」，如果台灣被入侵，他的戰鬥意願取決於台灣及美國政府的回應。

 

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