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台中小四生遭揪領撞櫃　家長怒PO網！老師辯「力道沒拿捏好」

▲小四生沒寫完功課竟遭老師揪領撞工具櫃，師稱「小孩情緒躁動制止力道未拿捏好」。（圖／翻攝我愛大甲2）

▲台中一名小四生傳出因沒寫完功課竟遭老師揪領撞工具櫃。（圖／翻攝我愛大甲2）

記者游瓊華／台中報導

臉書社團《我愛大甲2》出現一篇貼文，一名王姓家長控訴就讀國小4年級的孩子，因沒有寫完作業，竟遭郭姓男老師在教室公然打傷，指控老師抓著孩子的衣領整個人騰空去撞櫃子，撞完櫃子再用手肘將孩子壓在桌子，造成孩子頭部挫傷、前胸壁挫傷。對此台中市教育局證實此事，但強調老師是為了制止孩子情緒上的躁動，防止進一步激烈行為，過程中力道未拿捏好、方式也不恰當，才造成此事件。

▲台中一名小四生傳出因沒寫完功課竟遭老師揪領撞工具櫃。（圖／翻攝我愛大甲2）

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▲家長怒將此事件貼文在臉書社團。（圖／翻攝我愛大甲2）

王姓家長在臉書上痛心寫下488字，提到孩子有過動傾向，但已有用藥加上校方輔導，近來已經進步許多，未料因為功課未交，孩子竟遭暴力對待，「如果我的隱忍是讓您成為霸凌我兒子的資本，我想您應該錯了」、「在今天更誇張的是當著全班同學的面前動手，而且已經把他打受傷了」、「如果今天是換成您的小孩或家人被如此對待，您情何以堪？」「是不是該請您跟我聯繫一下，讓我知道是我的孩子哪裡得罪您」，並附上男童傷勢照片，也表示已經帶孩子去驗傷以及到警局提告。

教育局表示，該名學生為特教資源班學生，但親師互動上有狀況，男童在12月12日下午2時20分因未完成作業，遭郭姓教師出手拉扯並壓制於書桌上，造成身體挫傷，校方轉述老師說法，因孩子情緒躁動，為了制止孩子有進一步激烈行為，未料力道沒有拿捏好，造成此事件，該校13日完成校安通報，教育局已責成學校立即啟動調查，但目前郭師仍在班上任教。

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