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C羅太自律隊友嚇到不敢和他玩！體脂僅7%還有冰塊腹肌　驚人飲食曝

▲▼C羅。（圖／翻攝自IG／Christiano Ronaldo）

▲C羅飲食和運動自律，因此體脂肪長年維持在7%，還有「冰塊腹肌」。（圖／翻攝自IG／Christiano Ronaldo）

記者葉睿涵／綜合報導

葡萄牙球隊在卡達世界盃以0比1敗給摩洛哥，止步8強，也終結了葡萄牙王牌C羅的最後之舞。然而球迷在心疼C羅之餘，也為他37歲的年紀仍能在球場奔馳感到驚訝，而這一切都歸功於他對飲食和運動的嚴格自律，就連他的隊友也曾爆料，球隊根本沒人想跟C羅玩，因為大家都受不了他的飲食習慣和龐大的運動量。

綜合外媒報導，C羅最喜歡的食物就是雞胸肉，甚至還將雞肉稱為「神奇食物」，就連C羅過去在義甲尤文圖斯（Juventus）的隊友彼得斯（Daouda Peeters）也感嘆，C羅每天吃的食物都一樣，他最愛吃花椰菜、雞肉和米飯，而且只喝水，絕對不碰可樂。

2021年6月，C羅在歐國盃的記者會上將贊助商擺在桌上的2瓶可口可樂移走，接著舉起水瓶呼籲人們多喝水，一個小舉動直接讓可口可樂的股價從56.1美元，跌到55.2美元，市值蒸發約40億美元（約新台幣1228億），震驚世人。

此前也有曼聯球員分享，他們過去會在週末夜晚一起吃甜點來放縱自己，但自從C羅加入後，大家都受他影響，再也沒有人敢在週末夜吃不健康的食物。C羅的曼聯前隊友埃夫拉（Patrice Evra）也曾吐槽，「如果C羅約你一起吃午餐，千萬別去，因為他只吃水煮雞胸肉、蔬菜沙拉和喝水，連氣泡水都沒有，真是無聊透了！」

埃夫拉透露，球隊裡沒有人願意和C羅一起玩，因為他「練完球、吃完午餐，就會再約人去草場踢球、游泳和做桑拿，這真的太累了，我一度看著他問，『老兄，我們才剛訓練完，為什麼我們要再訓練一次？』真的千萬別去他家玩。」

《太陽報》等英媒揭露，C羅一天足足可以吃上6餐，但每一餐都嚴格按照高蛋白、低脂肪、全穀物的原則進食，飲食習慣非常健康。據悉，他每天早餐會吃大量的起司、火腿和低脂優格，而午餐則會吃雞肉和沙拉或是鮪魚、橄欖、雞蛋和番茄補充蛋白質和維生素，至於晚餐則會攝取牛排、魷魚或是新鮮劍魚和沙拉。他在下午也會吃一些水果和酪梨吐司補充營養。

身高185公分的C羅，體脂肪仍長年維持在7%上下，比足球員平均的11%還要低，身體年齡更只有26歲左右，比實際年齡少了10歲。他被視為世界足壇史上最偉大的球員之一，靠的就是勤奮的鍛鍊，以及嚴格的飲食控制。這也是他雖然已經37歲，但體能卻依舊不輸年輕人，至今仍能代表葡萄牙征戰世界盃的原因之一。

 

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