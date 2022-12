37歲C羅體脂僅7%！養成冰塊腹肌超狂飲食曝　隊友：球隊沒人和他玩

▲C羅飲食和運動自律,因此體脂肪長年維持在7%,還有「冰塊腹肌」。(圖/翻攝自IG/Christiano Ronaldo)

記者葉睿涵/綜合報導

葡萄牙球隊在卡達世界盃以0比1敗給摩洛哥,止步8強,也終結了葡萄牙王牌C羅的最後之舞。然而球迷在心疼C羅之餘,也為他37歲的年紀仍能在球場奔馳感到驚訝,而這一切都歸功於他對飲食和運動的嚴格自律,就連他的隊友也曾爆料,球隊根本沒人想跟C羅玩,因為大家都受不了他的飲食習慣和龐大的運動量。

身高185公分的C羅,體脂肪仍長年維持在7%上下,比足球員平均的11%還要低,身體年齡更只有26歲左右,比實際年齡少了10歲。他被視為世界足壇史上最偉大的球員之一,靠的就是勤奮的鍛鍊,以及嚴格的飲食控制。這也是他雖然已經37歲,但體能卻依舊不輸年輕人,至今仍能代表葡萄牙征戰世界盃的原因之一。

Cristiano Ronaldo wasn't pleased with the bottles of coke at his press conference and shouted 'drink water!'... #POR | #CR7 pic.twitter.com/QwKeyKx2II

《太陽報》等英媒揭露,C羅一天足足可以吃上6餐,但每一餐都嚴格按照高蛋白、低脂肪、全穀物的原則進食,飲食習慣非常健康。據悉,他每天早餐會吃大量的起司、火腿和低脂優格,而午餐則會吃雞肉和沙拉或是鮪魚、橄欖、雞蛋和番茄補充蛋白質和維生素,至於晚餐則會攝取牛排、魷魚或是新鮮劍魚和沙拉。他在下午也會吃一些新鮮水果和酪梨吐司補充營養。

報導稱,C羅最喜歡的食物就是雞胸肉,甚至還將雞肉稱為「神奇食物」,就連C羅過去在義甲尤文圖斯(Juventus)的隊友彼得斯(Daouda Peeters)也感嘆,C羅每天吃的食物都一樣,他最愛吃花椰菜、雞肉和米飯,而且只喝水,絕對不碰可樂。2021年6月,C羅在歐國盃的記者會上將贊助商擺在桌上的2瓶可口可樂移走,接著舉起水瓶呼籲人們多喝水,一個小舉動直接讓可口可樂的股價從56.1美元,跌到55.2美元,市值蒸發約40億美元(約新台幣1228億),震驚世人。

@Cristiano: “Are you coming for lunch or no?”



Me: “Thank you but I just retire so I don’t need another training session.” pic.twitter.com/Bv9PdyIo3S