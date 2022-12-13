新竹市政府今年沒跨年活動　高虹安：讓許多人失望了

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委高虹安將於25日就職新竹市長，她今（13日）受訪透露，目前交接活動以市府接下來的重要活動為主，包含就職典禮、升旗典禮，以及相關春節物資上的準備。高虹安也透露，據她研究前新竹市府規畫的預算跟活動，確實今年新竹市沒有跨年活動。

高虹安13日上午在立法院被問到交接上有遇到什麼樣的困難？高回應，目前交接進度以市府接下來的重要活動為主，包含就職典禮、升旗典禮及相關春節物資上的準備，這跟市府積極交接中。

對於民眾關注新竹市府今年有無跨年活動，高虹安透露，這部分她研究過的前市府規畫預算跟活動當中，確實沒有跨年活動，這可能要讓許多人失望了。

高虹安也說，目前她有拜會幾位連任或新科議員，但最近比較多時間花在內閣人事籌組上，所以在議員、里長拜會會再陸續安排，有些是就職前，有些則是就職後；而對於每位議員可能選舉當中提出的政見，或他們比較會關心的議題，她會以此方向跟對方做深度討論。

高虹安表示，新竹市議長許修睿受訪時提到，議會部分會以新竹市民最大利益跟福祉為優先，所以她會以這樣的定調跟議員做最友善、最誠懇的溝通，希望大家都能支持好的政策跟預算通過。