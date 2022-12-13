3寶爸軍人「脫三層褲」淫麻吉女友　她驚見床邊「不明嘉明」怒告

▲北市田姓男軍人擔任上士一職時，性侵自己「好兄弟」女朋友。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

北市田姓上士先前服役時，放假與友人們聚餐敘舊，竟趁自己好麻吉的女友小雪（化名）酒醉意識不清、熟睡之際，強行脫去其內褲、內搭褲、外搭長褲性侵得逞。小雪起床後，幫忙叫計程車，再度返回床上發現有不明液體，才意外發現自己遭侵犯，報警處理，法院審理，雙方以50萬達和解。士林地院審結，依乘機性交罪處1年8月，緩刑4年。

今年2月16日田男（現已退伍）與小雪及何姓友人等到內湖某店聚餐敘舊，一路喝到隔天凌晨，一行人意猶未盡，又轉往小雪與好兄弟同住的住處，繼續飲酒作樂。

一行人喝茫後各自睡著，田男看小雪熟睡，認有機可趁，緩緩褪去小雪內褲、內搭褲、外搭長褲後侵得逞。

同日上午7時許，小雪清醒後幫田、何男叫計程車，再返回床上睡覺，回籠覺睡到一半，小雪被計程車司機打來電話回報人已送到家的鈴聲嚇到驚醒，赫然發現自己下半身竟是裸的，且床邊還有不明液體，經回想察覺有異，立刻報警處理。

合議庭審酌，田男因一時欠缺審慎思慮而無法妥適控制情慾，竟利用小雪熟睡而不知抗拒之際性交得逞，顯不尊重他人之性自主決定權，所為實屬不該，考慮雙方以50萬達成和解，小雪也願意原諒田男；兼衡田男二專畢業，已婚、須扶養3名未成年子女，目前從事醫院病人接送工作、月入4萬5000元，依乘機性交罪處1年8月，緩刑4年。