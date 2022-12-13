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奪270命不判死！洛克比空難34週年　利比亞嫌犯引美受審

實習記者任庭儀／編譯

1988年12月21日一架波音747在蘇格蘭洛克比上空發生爆炸，造成270人死亡悲劇，利比亞情報員馬速德（Abu Agila Mohammad Masud）被指控為案件嫌疑人，於12日出席美國聯邦法庭審判。檢察官表示，不會對馬速德尋求死刑判決。

▲▼洛克比空難。（圖／路透）

▲馬速德涉嫌製造導致1988年洛克比空難的炸彈。（圖／路透）

BBC報導，現年71歲的馬速德涉嫌製造炸彈，導致1988年泛美航空（Pan Am）由倫敦飛往紐約的103航班，於起飛38分鐘後在蘇格蘭洛克比上空爆炸，造成機上259人、當地居民11人共270人喪生，至今仍是英國領土上所發生最致命恐怖事件。

馬速德面臨多項與爆炸相關指控，包括毀壞飛機致人死亡，可判無期徒刑、死刑或最高25萬美元（約新台幣767萬元）罰款。然而檢察官指出，他們將不會要求判處死刑，因案發當時特定罪行並不適用死刑，但最高可判終身監禁。

▲▼洛克比空難。（圖／路透）

▲洛克比空難30週年時，民眾在紀念公園擺放鮮花緬懷逝者。（圖／路透）

部分受害者家屬出席審判，見證遲來的正義。其中一名死者遺孀卡莫克（Victoria Cummock）說，經歷長達數十年的誤判後，起訴對受害者家屬來說是重要的里程碑。

紐約時報記者伯恩斯坦（Joe Bernstein）發布推文表示，「這對於我、我逝去的父親，以及34年前失去親人的269個家庭來說，是個令人受寵若驚的消息。」

據傳，馬速德11月在利比亞被民兵組織綁架，並被移交美國當局接受審判。本月12日馬速德身穿藍綠色監獄連身衣，戴著口罩遮住花白的鬍子，一瘸一拐地走進法庭，在法官宣讀針對他的三項指控後，他打斷法官並用阿拉伯語說，「在我和我的律師談話前，我不能說話。」

馬速德拒絕了法院提供的免費公設辯護律師，目前正在尋求法律顧問。

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