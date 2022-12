奪270命不判死！洛克比空難34週年　利比亞嫌犯引美受審

實習記者任庭儀/編譯

1988年12月21日一架波音747在蘇格蘭洛克比上空發生爆炸,造成270人死亡悲劇,利比亞情報員馬速德(Abu Agila Mohammad Masud)被指控為案件嫌疑人,於12日出席美國聯邦法庭審判。檢察官表示,不會對馬速德尋求死刑判決。

▲馬速德涉嫌製造導致1988年洛克比空難的炸彈。(圖/路透)



BBC報導,現年71歲的馬速德涉嫌製造炸彈,導致1988年泛美航空(Pan Am)由倫敦飛往紐約的103航班,於起飛38分鐘後在蘇格蘭洛克比上空爆炸,造成機上259人、當地居民11人共270人喪生,至今仍是英國領土上所發生最致命恐怖事件。

馬速德面臨多項與爆炸相關指控,包括毀壞飛機致人死亡,可判無期徒刑、死刑或最高25萬美元(約新台幣767萬元)罰款。然而檢察官指出,他們將不會要求判處死刑,因案發當時特定罪行並不適用死刑,但最高可判終身監禁。

▲洛克比空難30週年時,民眾在紀念公園擺放鮮花緬懷逝者。(圖/路透)



部分受害者家屬出席審判,見證遲來的正義。其中一名死者遺孀卡莫克(Victoria Cummock)說,經歷長達數十年的誤判後,起訴對受害者家屬來說是重要的里程碑。

紐約時報記者伯恩斯坦(Joe Bernstein)發布推文表示,「這對於我、我逝去的父親,以及34年前失去親人的269個家庭來說,是個令人受寵若驚的消息。」

For my family — for the memory of my father, Michael Bernstein — and for the families of the other 269 people murdered 34 years ago, this is overwhelming news. https://t.co/SRnZ32kU9g