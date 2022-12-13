哈利暗諷哥哥「不是為愛娶凱特」　威廉爆超不爽：永遠不看紀錄片

▲ 威廉凱特、哈利梅根9月為哀悼女王世紀同框 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片前3集8日上架，片中控訴王室種族歧視而不自知、規定太多難以適應，激怒許多英國民眾。威廉王儲傳出已經表態，永遠不會收看弟弟的紀錄片，但對於弟弟暗諷他不是為愛和凱特結婚的言論相當不悅。

威廉一名友人向《星期日泰晤士報》透露，「他說他永遠不會看這部片，我知道他絕對不會看」，一名知情人士也證實此事。不過友人也披露，紀錄片中最令威廉不滿的是，哈利認為他和凱特結婚不是因為愛，而是因為凱特符合「王室模板」。

哈利在片中說道，「我想這個家庭中有很多人，尤其是男性，他們可能會有一種想法或衝動，想娶一個符合模板的人，而不是命中注定的對象。差別在於用大腦還是用心做決定。當然我媽媽大部分的決定都是發自內心的，而我是我媽媽的兒子。」

這段話帶有濃濃暗諷意味，但威廉也展現大度，要求友人不要為了哈利梅根在片中的言論報復他們，以免加深嫌隙。比起和他們針鋒相對，威廉更希望專注於未來展望和手上的工作。儘管兄弟情不如以往，他們還是會為彼此的孩子準備聖誕禮物，但威廉凱特和哈利梅根不會互送禮物。

另一名友人則提到，國王查爾斯三世和王后卡蜜拉也不會收看紀錄片，但據稱王室正持續關注相關新聞頭條。

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