普丁健康惡化？不辦「4hrs馬拉松式」年終記者會　躲過數百人提問

▲俄羅斯總統普丁今年一改慣例，不舉行年終記者會。圖為普丁5日現身克里米亞大橋視察修復成果。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）往年固定會在新年之前舉行年終記者會，連續4小時接受上百名記者提問，但這長達10年來的慣例即將破除。克里姆林宮12日證實，今年年終不會舉行大型新聞記者會。外界猜測，俄國反常的決策可能是因為普丁的健康狀況惡化，或是他想逃避回答有關烏克蘭戰爭的問題。

根據《紐約郵報》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日表示，「至於年終記者會，是的，新年前不會舉辦任何記者會。」他補充，「但我們希望總統仍能找到機會和記者對話，就像他經常做的那樣，包含出訪期間。」雖然有可能會改在新年舉辦，不過，佩斯科夫並沒有給出具體日期，也沒有解釋取消年終記者會的原因。

報導指出，普丁自2000年上任以來，幾乎每年12月都會舉行大型新聞記者會，迄今已連續舉行大約10年。這場馬拉松式的年終記者會通常持續4個多小時，透過電視直播總統普丁親自回答約500名以上記者的提問，藉此改善他的公眾形象，2019年獲得認證進場的記者更是達到創紀錄的1895人。

外界猜測，俄軍最近幾周在與烏克蘭的戰爭中不得不多次後撤，普丁可能是害怕收到太多與俄烏戰爭、30萬後備軍人動員令等令他感到棘手的提問才決定打破10年來的慣例，放棄舉行記者會。另一個可能原因如同先前猜測，普丁的健康狀況可能有所惡化，尤其是上周有報導爆料他從樓梯摔下來時「肛門失禁排便」之後，他患有腸胃方面癌症的傳言甚囂塵上。

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