世足「52顆12碼球」僅63％射進創新低！門將狂擋15顆　撲救率近3成

▲克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

本屆卡達世界盃「12碼球」成為了多場比賽的致勝關鍵，包含罰球、PK賽在內，本屆比賽共出現52顆12碼球，但只有63％射進，創下歷史新低。此外，本屆門將的撲救機率提升至29％，克羅埃西亞門將更一人擋下4球，打平歷史紀錄。

本屆世足共出現52顆12碼球，包含19顆罰球、33顆PK球，但射門成功機率卻從上屆的71％降至63％，還有其中15球是被門將擋下，讓過去比賽中常被忽略的守門員位置，在本屆大放異彩。

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▲本屆52顆12碼球只有63％射進。（圖／路透）



從1966年至2018年的世界盃，12碼球的撲救機率僅17％，但本屆驟升至29％，波蘭門將什琴斯尼（Wojciech Szczesny）、摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）與阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）均撲救2顆，而克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）直接擋下4顆，打平歷史紀錄。

▲阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）撲救兩顆12碼球。（圖／路透）



西班牙主帥恩里克（Luis Enrique）對戰摩洛哥前表示，自歐國盃準決賽PK輸給義大利後，團隊進行了至少1000次針對性的點球主罰訓練；但最後西班牙在點球大戰沒踢進任何一球，0比3慘遭淘汰。

事實證明，狂練罰球在12碼比賽上並不適用，就連世界級射手波蘭「神鋒」萊萬（Robert Lewandowski）、阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在本屆賽事中，都曾被擋下12碼球。外媒報導指出，12碼球除了考驗球員技術外，心理狀態與當下比賽氣氛都非常重要。

▲巴西馬基尼歐斯（Marquinhos）未踢進pk球崩潰跪地。（圖／達志影像／美聯社）



英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在對戰法國的比賽中，罰丟第二顆關鍵點球，就有評論認為，當時罰第一球前，英格蘭隊友在第一時間就走向凱恩，不讓任何法國球員在他周圍，且不停講話鼓勵他；但到了第二球，VAR判斷時間過久，英格蘭隊友也未即時走向凱恩，讓他有太多時間「好好思考」，周圍也有法國球員影響，才會導致射門失敗。

▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在對戰法國的比賽中，罰丟第二顆關鍵點球。（圖／路透）



不過，不論是罰球或是PK賽，全都圍繞著球隊是否能獲勝，主踢球員的心理壓力非常巨大，義大利球壇傳奇巴吉歐（Roberto Baggio）就曾說，「能夠踢丟點球的人，是因為他們有著站上罰球點的勇氣。」

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